Vuelos a 150 euros y más autobuses ante la suspensión de la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid por el accidente de trenes de Adamuz

El grave accidente de trenes de Adamuz ha provocado la suspensión de las conexiones ferroviarias de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. De momento, las cancelaciones están anunciadas durante todo el lunes aunque la previsión es que se puedan mantener durante los próximos días. Ante esta situación las compañías aéreas y de autobuses han aumentado plazas y reforzado las conexiones para facilitar los desplazamientos.

Iberia y Air Europa incorporan nuevos aviones

La compaía aérea Iberia ha incorporado cuatro vuelos adicionales entre Sevilla y Málaga y Madrid que prestarán servicio durante la tarde. Esto supone un incremento de 736 asientos que se suman a los 790 incorporados de forma extraordinaria también por la mañana. En total, 1.526 y no se descartan más ampliaciones.

Los aviones están programados de Madrid-Sevilla a las 15.30 horas; de Sevilla-Madrid a las 17.25 horas; Madrid-Málaga a las 18.40 horas y Málaga -Madrid a las 21.40 horas. Las plazas están ya ofertadas a un precios de 150 euros.

Por su parte, Air Europa a ha decidido reforzar la conexión Málaga-Madrid con un vuelo extra por trayecto cada día desde este martes hasta el viernes. Pasará así de cuatro a cinco vuelos diarios por trayecto con una aeronave que tendrá 180 asientos. El planteamiento es que se mantenga el sistema hasta el viernes aunque podría ampliarse.

Más plazas de autobuses

La compañía de autobuses Socibus ha sacado 2.000 plazas de las líneas que conectan Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con Madrid a través de una serie de autobuses de refuerzo que realizarán esta ruta en los dos sentidos.

Este refuerzo se irá ajustando a "demanda" en función de la evolución de la línea ferroviaria que permanece cortada debido a las labores de rescate de las personas que siguen atrapadas y, posteriormente, los trabajos de reparación de las vías e investigación de lo ocurrido.