Vuelos a 150 euros y más autobuses ante la suspensión de la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid por el accidente de trenes de Adamuz
Las compañías amplían las plazas y habilitan vehículos extra para dar servicio a los viajeros
El grave accidente de trenes de Adamuz ha provocado la suspensión de las conexiones ferroviarias de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. De momento, las cancelaciones están anunciadas durante todo el lunes aunque la previsión es que se puedan mantener durante los próximos días. Ante esta situación las compañías aéreas y de autobuses han aumentado plazas y reforzado las conexiones para facilitar los desplazamientos.
Iberia y Air Europa incorporan nuevos aviones
La compaía aérea Iberia ha incorporado cuatro vuelos adicionales entre Sevilla y Málaga y Madrid que prestarán servicio durante la tarde. Esto supone un incremento de 736 asientos que se suman a los 790 incorporados de forma extraordinaria también por la mañana. En total, 1.526 y no se descartan más ampliaciones.
Los aviones están programados de Madrid-Sevilla a las 15.30 horas; de Sevilla-Madrid a las 17.25 horas; Madrid-Málaga a las 18.40 horas y Málaga -Madrid a las 21.40 horas. Las plazas están ya ofertadas a un precios de 150 euros.
Por su parte, Air Europa a ha decidido reforzar la conexión Málaga-Madrid con un vuelo extra por trayecto cada día desde este martes hasta el viernes. Pasará así de cuatro a cinco vuelos diarios por trayecto con una aeronave que tendrá 180 asientos. El planteamiento es que se mantenga el sistema hasta el viernes aunque podría ampliarse.
Más plazas de autobuses
La compañía de autobuses Socibus ha sacado 2.000 plazas de las líneas que conectan Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con Madrid a través de una serie de autobuses de refuerzo que realizarán esta ruta en los dos sentidos.
Este refuerzo se irá ajustando a "demanda" en función de la evolución de la línea ferroviaria que permanece cortada debido a las labores de rescate de las personas que siguen atrapadas y, posteriormente, los trabajos de reparación de las vías e investigación de lo ocurrido.
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
- Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
- El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
- El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
- Tragedia en Córdoba: grave accidente ferroviario al descarrilar dos trenes de Iryo y Alvia
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
- Vox y la paradoja de la cabra: Abascal decidirá el candidato en Andalucía en la recta final