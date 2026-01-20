Detenido en Lucena por hacerse pasar por cura para estafar y robar anillos de una Virgen

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer en la provincia de Córdoba por su presunta implicación en una cadena de delitos cometidos en Lucena y Cabra, entre ellos robo con fuerza, estafa continuada, usurpación del estado civil y hurto. El principal investigado se hacía pasar por un sacerdote para pedir comida y adquirir artículos con fines solidarios que nunca se materializaban.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación se inició a finales de diciembre de 2025 tras la denuncia por el robo de una máquina expendedora de bolas instalada en un centro comercial de Lucena. Días después, el dispositivo apareció fracturado en un olivar, sin el dinero ni el material que contenía. Los autores huyeron del lugar en un vehículo, lo que dio pie a las primeras actuaciones policiales.

De forma paralela, los agentes recibieron varias denuncias de comerciantes que aseguraban haber sido contactados telefónicamente por un hombre que se presentaba como el párroco de una iglesia de Lucena. El falso sacerdote solicitaba pedidos de comida y la compra de artículos, como una videoconsola, que supuestamente iban destinados a familias sin recursos. Sin embargo, las ayudas nunca llegaban a su destino.

A estos hechos se sumaron otras denuncias, como el hurto de un teléfono móvil en un establecimiento comercial de Cabra y el robo de tres anillos de una imagen de la Virgen durante una jornada de puertas abiertas en una parroquia de Lucena.

Las gestiones llevadas a cabo por los investigadores permitieron relacionar todos los delitos bajo un mismo ‘modus operandi’, logrando identificar a un hombre y una mujer como presuntos responsables. Ambos fueron finalmente detenidos en las localidades de Puente Genil y Lucena.

Tras su arresto, se les imputa la presunta autoría de un delito de robo con fuerza, otro de usurpación del estado civil, cuatro delitos de estafa continuada y un delito de hurto, según ha detallado la Policía Nacional.