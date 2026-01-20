Un embalse en Andalucía tiene que liberar agua por la previsión de fuertes lluvias de Aemet
La actuación preventiva se mantendrá durante 24 horas para reducir riesgos por lluvias intensas
La presa de Guadarranque, situada en Castellar de la Frontera (Cádiz) desembalsará agua por la previsión de fuertes lluvias en la provincia de Cádiz a partir de este miércoles. Una decisión tomada por la Junta de Andalucía debido a las precipitaciones que se esperan en la provincia en las próximas horas, con un aviso amarillo por lluvias. Este embalse se encuentra actualmente al 91,1 % de su capacidad, un nivel cercano al máximo que aconseja liberar caudal de forma controlada.
Desembalse preventivo ante la previsión de lluvias
Este miércoles ha activo una alerta de nivel amarillo por lluvias en la provincia de Cádiz de 15.00 a 00.00 horas. Habrá cielos nubosos, aumentando a cubiertos; con precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, segñun informa Aemet
Según han informado fuentes de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, la medida se ha adoptado para aliviar su capacidad ante la previsión de precipitaciones en los próximos días y el desembalse se mantendrá durante 24 horas, con un caudal de 40 metros cúbicos por segundo.
El objetivo de esta acción es que el embalse de Guadarranque se quede en torno a un 90 % de su capacidad y recuperar el volumen de resguardo de la presa en caso de nuevas lluvias que aporten agua a esta infraestructura hídrica.
Activado el Plan de Emergencia Local
El Ayuntamiento de Castellar ha activado el Plan de Emergencia Local en Fase de Preemergencia y se ha pedido a la ciudadanía que tenga "precaución" y evite transitar por las márgenes del río Guadarranque, ante posibles subidas de su caudal.
El pasado 7 de enero ya se realizó una maniobra similar para desembalsar agua, después de que este embalse alcanzase el 100 % de su volumen por las abundantes lluvias de la borrasca Francis.
