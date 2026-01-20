Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años

Los embalses andaluces continúan recuperándose y alcanzan este martes el 49,4% de su capacidad, con 5.476 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados, tras sumar 90 hm³ más en la última semana, encadenando así siete semanas consecutivas de subida, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los embalses, por encima de la media histórica

Así, los pantanos andaluces registran doce puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 40,14%, con 4.450 hm³, y ocho puntos menos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.822 hm³.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 47,3%, con 3.800 hm³, lo que se traduce en 38 hm³ más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.119 hm³); y mejoran en 975 hm³ el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.825 hm³.

Evolución de las cuencas mediterráneas

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 52,6% y se sitúa en 618 hectómetros cúbicos registrados, doce más que en la semana pasada. Asimismo, su reserva hídrica supera la media de los últimos diez años (468 hm³) y la del año pasado, cuando tenía 339 hm³ en este periodo.

Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva experimentan un leve ascenso en sus reservas con 207 hm³, tres más que hace una semana, y se sitúan al 90,4% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (176 hm³), y cuentan con doce hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban 188 hm³.

Guadalete-Barbate mejora sus niveles

La demarcación hidrográfica de Guadalete-Barbate, en Cádiz, sube hasta el 51,5% de su capacidad total, con 851 hm³, 37 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 381 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 470 hm³, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (687 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 57,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.056 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 191 hm³ (el 0,3 % de la capacidad total actual de los embalses).

Desembalse preventivo en Guadarranque

La presa de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz), desembalsará agua de forma preventiva desde este miércoles ante la previsión de fuertes lluvias y el aviso amarillo, al encontrarse al 91,1 % de su capacidad; la medida, adoptada por la Junta de Andalucía, se prolongará durante 24 horas con un caudal de 40 m³ por segundo, mientras el Ayuntamiento de Castellar ha activado el Plan de Emergencia Local en fase de preemergencia y ha pedido precaución a la población, especialmente en las márgenes del río Guadarranque.