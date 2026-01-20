Facua pide cambiar la ley para frenar las subidas de precios tras tragedias como la de Adamuz
La asociación reclama al Ministerio de Consumo que prohíba los incrementos abusivos también fuera de situaciones declaradas de emergencia
A. R. C.
Facua reclama al Ministerio de Consumo que refuerce la ley para impedir subidas de precios en situaciones de tragedia, como la vivida tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que mantiene interrumpido el AVE entre Madrid y Andalucía.
Según ha denunciado la asociación de consumidores, numerosos usuarios se están encontrando desde el pasado domingo con importantes incrementos en los precios de los servicios de transporte, coincidiendo con el aumento de la demanda provocado por el siniestro, en el que han fallecido al menos 41 personas.
Facua recuerda que la legislación actual solo prohíbe las subidas de precios fijadas de forma automatizada en contrataciones online cuando existe una declaración oficial de emergencia de protección civil, un cambio que se introdujo tras lo ocurrido durante la dana de 2024. Sin embargo, esta protección no se aplica al caso de Adamuz, ya que el accidente no ha sido declarado como tal emergencia.
Por este motivo, la organización considera que la normativa se queda corta y pide una reforma del real decreto legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En su opinión, la prohibición de subir precios debería extenderse a cualquier tipo de contrato, tanto online como presencial, cuando el incremento de la demanda esté relacionado con accidentes, situaciones de urgencia o contextos de riesgo que dejen al consumidor en una posición de vulnerabilidad.
Facua subraya que aprovecharse de estas circunstancias para encarecer servicios básicos es una práctica abusiva y defiende la necesidad de modificar el artículo 20 de la ley para cerrar esta laguna legal y proteger de forma efectiva a los consumidores en momentos críticos.
