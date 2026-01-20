Iberia rebaja los precios de sus vuelos entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz

Iberia ha reducido de 150 a 99 euros el precio máximo por trayecto de los billetes entre Madrid y Andalucía, y ha incrementado su oferta de asientos en estas rutas en un 57 %, con 6.316 plazas adicionales disponibles desde hoy hasta el domingo, como respuesta al aumento de la demanda provocado por las incidencias en el transporte.

Tope de precios por los problemas ferroviarios

En una nota publicada este martes, Iberia afirma que el precio máximo por trayecto en clase turista a Andalucía se fija en 99 euros, frente a los 150 euros que estableció el lunes, dado que los problemas en el transporte ferroviario se van a prolongar.

Este tope de precios está vigente, como mínimo, hasta el lunes, 2 de febrero.

Más vuelos entre Madrid, Sevilla y Málaga

Iberia añade un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, hasta el domingo, y uno más entre Madrid y Málaga en cada sentido, hasta el viernes.

Además ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla, para la que dispondrá de un Airbus 321 (hasta 236 pasajeros) en lugar del A320 habitual (220 pasajeros).