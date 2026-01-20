Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaFamilia Punta Umbría fallecidosEmbarazada accidenteOpositores HuelvaConfusión Miriam AlbaricoViajero de Huelva del tren accidentadoBetis-Atlético en Copa del ReyLaura GallegoLluvias Andalucía
instagramlinkedin

Iberia rebaja los precios de sus vuelos entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz

Este tope de precios está vigente, como mínimo, hasta el lunes, 2 de febrero

Archivo - Aviones de Iberia.

Archivo - Aviones de Iberia. / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

Madrid

Iberia ha reducido de 150 a 99 euros el precio máximo por trayecto de los billetes entre Madrid y Andalucía, y ha incrementado su oferta de asientos en estas rutas en un 57 %, con 6.316 plazas adicionales disponibles desde hoy hasta el domingo, como respuesta al aumento de la demanda provocado por las incidencias en el transporte.

Tope de precios por los problemas ferroviarios

En una nota publicada este martes, Iberia afirma que el precio máximo por trayecto en clase turista a Andalucía se fija en 99 euros, frente a los 150 euros que estableció el lunes, dado que los problemas en el transporte ferroviario se van a prolongar.

Este tope de precios está vigente, como mínimo, hasta el lunes, 2 de febrero.

Más vuelos entre Madrid, Sevilla y Málaga

Iberia añade un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, hasta el domingo, y uno más entre Madrid y Málaga en cada sentido, hasta el viernes.

Noticias relacionadas y más

Además ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla, para la que dispondrá de un Airbus 321 (hasta 236 pasajeros) en lugar del A320 habitual (220 pasajeros).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
  2. Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
  3. Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
  4. Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
  5. Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba
  6. Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
  7. Tragedia en Córdoba: grave accidente ferroviario al descarrilar dos trenes de Iryo y Alvia
  8. Condena firme por el caso ERE: prisión y multa millonaria para Ángel Rodríguez de la Borbolla

Iberia rebaja los precios de sus vuelos entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz

Iberia rebaja los precios de sus vuelos entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz

Facua pide cambiar la ley para frenar las subidas de precios tras tragedias como la de Adamuz

Facua pide cambiar la ley para frenar las subidas de precios tras tragedias como la de Adamuz

Solidaridad récord tras el accidente de Adamuz: el SAS triplica la recogida diaria de sangre

La tragedia del accidente de trenes de Adamuz sacude Huelva: víctimas, desaparecidos y una provincia rota por el dolor

La tragedia del accidente de trenes de Adamuz sacude Huelva: víctimas, desaparecidos y una provincia rota por el dolor

Accidente de trenes en Adamuz: al menos 41 muertos y un centenar de heridos en un impacto de veinte segundos

Accidente de trenes en Adamuz: al menos 41 muertos y un centenar de heridos en un impacto de veinte segundos

Ángel Uceda, bombero enviado al accidente de tren de Adamuz: "Nos centramos en sacar de los hierros a gente con vida"

Ángel Uceda, bombero enviado al accidente de tren de Adamuz: "Nos centramos en sacar de los hierros a gente con vida"

Los trabajadores de Iryo, en shock por el accidente de tren en Adamuz: "Nos podía haber tocado a cualquiera"

Los trabajadores de Iryo, en shock por el accidente de tren en Adamuz: "Nos podía haber tocado a cualquiera"

El "extraño" accidente de trenes de Adamuz analizado por los sindicatos ferroviarios: "No hay una explicación fácil ni racional"

El "extraño" accidente de trenes de Adamuz analizado por los sindicatos ferroviarios: "No hay una explicación fácil ni racional"
Tracking Pixel Contents