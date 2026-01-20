Solidaridad récord tras el accidente de Adamuz: el SAS triplica la recogida diaria de sangre

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, logró reunir este pasado lunes un total de 2.990 bolsas de sangre, una cifra histórica que triplica la recogida habitual diaria —situada en torno a las 900 donaciones— tras el llamamiento urgente a la ciudadanía para asegurar las reservas a raíz del accidente ferroviario de Adamuz.

Respuesta solidaria tras la tragedia de Adamuz

Son los datos facilitados por el SAS, que ha insistido en que se done de manera "escalonada y ordenada" toda vez que las reservas están "garantizadas para los próximos días". La Junta de Andalucía agradece el "aluvión" de solidaridad de los andaluces para responder a las necesidades derivadas de la tragedia de Adamuz.

El SAS animó esta pasado lunes a seguir donando sangre de manera "escalonada" porque era "esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días" en la atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En una mensaje publicado en X recogido por Europa Press, la Consejería de Sanidad aclaraba que "las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas" pero que "aun así, la donación de sangre es esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días".

Hospital Reina Sofía y coordinación sanitaria

El Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba, donde están ingresados y atendidos el grueso de los heridos, agradecía la "solidaridad" y pedía "seguir colaborando de forma organizada y responsable". Hace tan sólo unos días, el SAS hacía un llamamiento a donar sangre y plaquetas para poder reponer tras las Navidades las reservas con las que contaba entonces el sistema público sanitario, a la mitad de lo que es necesario.

Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas de 2025 han sido 272.413. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) puso en marcha la campaña navideña 'Comienza tu tradición navideña', una iniciativa que invita a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los nuevos donantes, a incorporar la donación de sangre y plasma "como un gesto solidario más" propio de estas fechas tan señaladas.

Dónde donar sangre en Andalucía

En concreto, las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red Andaluza permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, "funcionando como un único sistema" al servicio de toda Andalucía.

Bajo este contexto, la información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado 'Donar Sangre', y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la app oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.