UGT alerta que los precios de la vivienda en Andalucía se han convertido en "un problema laboral" y ve "insuficiente" la nueva ley

"La vivienda se ha convertido en un problema de empleo. Está comiendo y devorando los avances en la negociación colectiva". El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha fijado en la falta de oferta y los precios excesivos de los inmuebles uno de los grandes problemas laborales de Andalucía sin que hasta el momento se hayan adoptado las medidas necesarias. La nueva ley, que entra en vigor este mes de enero, se considera "insuficiente" y faltan medidas para intervenir en el mercado del alquiler y para frenar el avance de los pisos turísticos.

En su análisis de la situación económica de la comunidad autónoma, UGT ha establecido la vivienda como una gran prioridad que está afectando directamente a los acuerdos y políticas laborales. "Si no tienes vivienda es un horizonte negro porque le condena a una situación de inestabilidad e incertidumbre permanente", apuntó Oskar Martín quien reivindicó que Andalucía aproveche los instrumentos incluidos en la Ley estatal de vivienda y, en consecuencia, declare zonas saturadas e intervenga sobre los precios del alquiler.

La Junta de Andalucía, sin embargo, rechaza este planteamiento y defiende su propio modelo: la nueva ley de vivienda que entrará en vigor este mes de enero. "Es una norma que se queda corta. No responde con la contundencia necesaria la emergencia habitacional, no actúa sobre las viviendas vacías ni sobre los pisos turísticos. No basta con decir que se van a construir más viviendas. Tienen que ser públicas y asequibles", destaca UGT.

Defensa de los servicios públicos

En estos momentos la situación se la vivienda se ha convertido en uno de los puntos clave de reivindicación y discrepancia del sindicato UGT con el Gobierno de Juanma Moreno. Ha desplazado, de esta forma a la sanidad, que durante el año 2025 llevó al sindicato junto al resto de colectivos y plataformas a convocar distintas movilizaciones.

La llegada de Antonio Sanz a la Consejería de Sanidad, sin embargo, ha marcado un punto de inflexión en la relación con los sindicatos. Se han adoptado medidas como la oferta pública de empleo o la aprobación de las nuevas bases de la bolsa de empleo y, sobre todo, se ha recuperado el diálogo con los sindicatos que se encontraba prácticamente roto en las etapas de Catalina García y de Rocío Hernández.

"Se han adoptado medidas que van en la buena dirección. Pero sigue haciendo falta más personal, más medios y menos derivaciones a la privada, porque privatizar el rendirse", explicó el secretario general de UGT. De momento, el sindicato no tiene encima de la mesa nuevas movilizaciones en este ámbito y es partidario de dar un margen al nuevo consejero. "Seguiremos en todas las mesas de negociación y preparados para cualquier movilización en defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia", completó.

Financiación

En la gestión de los servicios públicos la financiación autonómica es un eje fundamental. Por este motivo UGT emplaza al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y a la Junta de Andalucía a que formalicen una acuerdo en torno a la propuesta que hay encima de la mesa y que supone 4.850 millones de euros más a la Junta y otros 965 adicionales a través del Fondo Complementario de Financiación.

"Andalucía necesita un sistema de financiacion justo que corrija un déficit histórico y que garantice los servicios públicos. Valoramos positivamente que Andalucía sea la comunidad que más dinero recibe, pero ahora hay que analizar si ese modelo es suficiente y equilibrado para los recursos. Esto debe abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiero", apuntó el secretario general de UGT-A quien señaló que debería haber margen para una negociación y un acuerdo sobre los principios de "igualdad, cohesión territorial y solidaridad".

Por este motivo, Martín hizo un llamamiento a los gobiernos y partidos para que "tengan altura de miras y responsabilidad política": "Llevamos muchos años infrafinanciados y cuanto antes necesitamos un modelo acorde a las necesidades de los servicios públicos.