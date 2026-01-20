UGT urge a la Junta de Andalucía a garantizar el empleo en Ayesa: "Cada deslocalización es un fracaso, y este es el ejemplo más claro"

Continúa la preocupación en torno al futuro de los empleos de la sección digital de Ayesa (vendida al consorcio vasco formado por Kutxabank, Fundación BBK y Teknei ) y la de ingeniería (en pleno proceso de adquisición por un fondo de inversiones). El sindicato UGT ha mantenido reuniones con los trabajadores y ha pedido formalmente a la Junta de Andalucía un encuentro específico para abordar cuestiones relativas al empleo y a la vinculación de los nuevos proyectos al territorio. De momento, no han obtenido respuesta.

"Cada deslocalización de una empresa es un fracaso colectivo. El futuro se juega en la industria, la innovación y la tecnología. Y el caso de Ayesa es un ejemplo de lo que puede volver a pasar, que evidencia la falta de instrumentos por parte de la Junta de Andalucía y la necesidad de una alianza por la industria", apuntó el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, quien reprochó la actitud del Gobierno andaluz.

Así, el secretario general del sindicato reclamó al Gobierno andaluz que adopte medidas para exigir compromisos de permanencia a las empresas, condicionar las ayudas y defender los puestos de trabajo estratégicos. En este sentido, lamentó que el planteamiento de la Junta haya sido que no puede intervenir en una operación como fue la venta de la sección digital al consorcio vasco por falta de instrumentos adecuados económicos.

"Es imprescindible que Andalucía tenga un instrumento necesario para poder intervenir como administración en estas empresas que son importantes en sectores clave para poder garantizar que queden arraigadas a la tierra", explicó Martín, quien fijó la defensa de la actividad industrial como uno de los grandes retos sindicales en la comunidad autónoma para 2026.

La operación de Ayesa

Indar Kartera, Fundación BBK, el Gobierno Vasco —a través de Finkatuz, el vehículo inversor del Instituto Vasco de Finanzas— y Teknei cerraron el 30 de diciembre un acuerdo estratégico para la adquisición de Ayesa Digital , uno de los grandes referentes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas, hasta ahora en manos de A&M Capital Europe y la familia Manzanares, en una operación valorada en 480 millones de euros.

Esta operación fue posible en buena medida porque años antes, en 2023, la Junta de Andalucía vendió su parte en la empresa (un 22%) a un precio mínimo de salida de 5,6 millones de euros. Esta participación formaba parte de la antigua Sadiel.

A esto se añade que la división de ingeniería, también vinculada a Sevilla, se encuentra ya pendiente de la formalización de la operación de compra por otro fondo empresarial. En este caso, la Junta de Andalucía confía en que la sede se mantenga en Andalucía.