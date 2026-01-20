Última hora de Aemet: cuatro provincias andaluzas en alerta este miércoles por la nueva borrasca atlántica

En una última actualización de Aemet, la borrasca atlántica que afectará a Andalucía este miércoles dejará en alerta a cuatro provincias: Almería, Cádiz, Granada y Málaga, con aviso amarillo por oleaje, viento y lluvias dependiendo de las zonas.

Aunque las lluvias cubrirán la mayor parte de la región, será la provincia de Cádiz la más afectada, con aviso amarillo por precipitaciones desde las 15.00 hasta las 00.00 horas en las zonas de Grazalema y el Estrecho. La provincia de Almería, por su parte, tendrá activo un aviso amarillo por vientos y oleaje en toda la costa desde las 16.00 hasta las 00.00 horas.

Las provincias de Granada y Málaga también estarán en alerta este miércoles, en este caso por oleaje, en los tramos horarios de 00.00 a 07.00 horas de la mañana y 16.00 a 00.00 horas de la tarde-noche

En estas zonas de Andalucía lloverá el miércoles

La previsión de Aemet para este miércoles es de cielos nubosos, aumentando a cubiertos de oeste a este y con lluvias moderadas en la vertiente atlántica, donde podrán ser localmente fuertes y persistentes, y débiles a moderadas en el resto. Las temperaturas suben; salvo las máximas que estarán en descenso en el valle del Guadalquivir. Los vientos serán del oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral; con rachas muy fuertes ocasionales en cotas altas orientales y en el Estrecho y litoral almeriense al final del día.