Antonio Sanz comparecerá en el Parlamento para explicar la gestión de la Junta de Andalucía en el accidente de trenes de Adamuz

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comparecerá en el Pleno del Parlamento andaluz el próximo 29 de enero, en la primera sesión posterior a la tragedia que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas. La propuesta se ha realizado a petición del Gobierno, del PP y del PSOE, aunque los socialistas han solicitado que se incorporen también como temas la gestión sanitaria y de las últimas inundaciones.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz se reúne el jueves para formalizar la decisión de la presidencia de la Cámara de suspender la sesión plenaria que de forma extraordinaria estaba prevista para esta semana y aplazarla al próximo 29 de enero.

De cara a esta sesión, el Gobierno andaluz y el PP, con mayoría absoluta, han formalizado sus peticiones de que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias comparezca ante el Pleno de la Cámara para explicar toda la actuación autonómica en la tragedia dentro de sus competencias que incluyen la gestión sanitaria, la coordinación de emergencias o el Instituto Forense. La investigación en torno a las causas del siniestro y la responsabilidad sobre los posibles fallos que pudieran provocar el accidente le corresponde exclusivamente al Gobierno central.

El PSOE ha solicitado también la comparecencia del consejero Antonio Sanz en esta próxima sesión plenaria para analizar la gestión del accidente de Adamuz pero al mismo tiempo ha solicitado que se incorporen entre los temas otros dos asuntos por los que se habían reclamado comparecencias pero que aún no habían sido aceptadas: las listas de espera y la gestión sanitaria en los últimos meses ante el incremento de la gripe y la respuesta del Gobierno autonómico ante las inundaciones más recientes.

Coordinación sin confrontación

Desde el grave accidente del pasado domingo, el Gobierno andaluz y el Gobierno central han mantenido un espacio de entendimiento y máxima coordinación en el rescate de los fallecidos y en la atención a las víctimas. Hasta el punto de que el propio ministro de Transporte, Óscar Puente, reconoció la labor de Juanma Moreno y la lealtad institucional.

En esta línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, acordaron este miércoles la celebración de un homenaje de Estado por las víctimas que se celebrará finalmente el 31 de enero en Huelva, la provincia más castigada por la tragedia con 25 fallecidos.

Sin embargo, el segundo accidente registrado en una semana, en este caso en Cataluña, dinamitó la relación a nivel nacional entre los dos grandes partidos de forma que el PP ha roto ya la tregua política y ha reclamado responsabilidades al Ejecutivo.

En este escenario, el ministro Óscar Puente también ha anunciado su intención de comparecer a petición propia en el Congreso aunque en este caso no ha fijado aún fecha para la sesión en la Cámara Baja.