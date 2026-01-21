La borrasca Ingrid golpeará con fuerza Andalucía varios días y después vendrá otro gran frente

Andalucía se prepara para varios días de lluvias e inestabilidad general. Si la borrasca actual está llenando de precipitaciones la comunidad, a partir de este jueves por la tarde llega la borrasca Ingrid, que golpeará la región hasta el domingo y pondrá a varias provincias en alerta, también con temporal marítimo e incluso nieve. Pero no solo se queda ahí, según el modelo europeo meteorológico europeo ECMWF y confirmado por los mapas de Aemet, habrá un pequeño respiro el lunes, para entrar otro gran frente por la noche ese día que cubrirá de nuevo de lluvias toda la región. Todo teniendo en cuenta la incertidumbre por la evolución de este último fenómeno.

Cómo se comportará Ingrid en Andalucía: protagonismo para el oleaje y el viento

Las alertas se sucederán del jueves al domingo en Andalucía y pueden aumentar de las que hay previstas. Aemet prevé para este jueves aviso naranja y amarillo por viento y oleaje en Almería; aviso amarillo las 24 horas por nieve, viento y oleaje en Granada; y aviso amarillo por oleaje en Málaga. El viernes aumentan las alertas con avisos de nivel amarillo en Almería por viento y oleaje; Granada por nieve y oleaje; Jaén por nieve; y Cádiz y Málaga por oleaje. En definitiva, la borrasca Ingrid traerá lluvias y tormentas a Andalucía, pero las alertas previstas a día de hoy están relacionadas con el viento, la nieve y el temporal marítimo. En cuanto al sábado y domingo, Aemet no ha determinado avisos pero es muy posible que sigan las alertas.

La previsión del tiempo a día de hoy desde el jueves al domingo (arriba a abajo). / Aemet

Entre el jueves y el viernes predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles a moderadas que comenzarán afectando a las sierras Béticas y se extenderán de forma generalizada, siendo más intensas en la vertiente atlántica y menos probables en el extremo oriental. La cota de nieve se mantendrá en torno a los 1100-1200 metros, con temperaturas mínimas en ascenso el jueves y pocos cambios el viernes, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y en cotas altas orientales.

Durante el sábado y el domingo continuará la inestabilidad, con cielos con intervalos nubosos y precipitaciones generalizadas, que podrán ir acompañadas de tormentas, especialmente en las sierras Béticas y durante la primera mitad del domingo, cuando serán más intensas. La cota de nieve descenderá hasta los 800-900 metros, ascendiendo de nuevo el domingo por la tarde. Las temperaturas bajarán el sábado, de forma localmente notable en la vertiente mediterránea, y subirán el domingo en la mitad occidental. Los vientos seguirán soplando de componente oeste, con intensidad moderada a fuerte en el litoral y rachas muy fuertes, especialmente en el extremo oriental.