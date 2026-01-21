Continúan hospitalizadas 37 personas tras el accidente de trenes de Adamuz mientras sigue el troceado de vagones en busca de más víctimas

Dos días después del accidente de trenes de Adamuz que ha causado al menos 42 víctimas mortales los servicios de emergencia continúan los trabajos de troceado de los vagones del Alvia entre Madrid y Huelva para determinar si hay más personas fallecidas en su interior. Este miércoles, tras una sesión de coordinación, el dispositivo mantendrá una reunión de coordinación y de procedimiento con todos los familiares afectados por la tragedia.

En estos momentos, el operativo de emergenia desplegado en Adamuz está trabajando por un lado en el acondicionamiento del terreno y en la retirada de los raíles como fase previa y necesaria para avanzar en el troceado de los vagones en los que puede haber más víctimas mortales. A primera hora de la mañana se ha partido la segunda mitad del vagón número dos del Alvia con destino a Huelva, donde se encontraba la cafetería, y ya se han troceado la primera mitad así como el vagón número uno.

Por otro lado, Adif continúa los trabajos de retirada de los vehículos del vehículo Iryo. De madrugada se consiguió retirar el vagón número ocho y durante la mañana de este miércoles las góndolas apartarán los números seis y siete. El resto de unidades, del uno al cinco, se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

El dispositivo de emergencias, coordionado por la Junta de Andalucía confía en que tras estas operaciones no se eleve sensiblemente el número de fallecidos una vez cotejados los datos de desaparecidos con las víctimas mortales identificadas. No obstante, aún el escenario está abierto. De momento, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

En la mañana del miércoles, el dispositivo el centro cívico Poniente Sur de Córdoba ha acogido una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias de Andalucía, Guardia Civil, Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y Ayuntamiento. Posteriormente habrá una reunión con los familiares. En cualquier caso, se mantendrá habilitada la atención a través del centro de atención a familiares de Córdoba, situado en el Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros.

La tragedia de Adamuz ha dejado un total de 123 atenciones sanitarias, entre ellas cinco menores. De ellos, 37 permanecen aún hospitalizados de los cuales nueve continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos, según ha informado la Junta de Andalucía. Cuatro se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En planta están 24 heridos: nueve en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

Más de 400 efectivos trabajando

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas del domingo 18 de enero. Más de 400 efectivos componen el operativo que a lo largo de todo el día de hoy va a estar trabajando en los tres escenarios de la emergencia: la zona cero, el Instituto de Medicina Legal y el centro de información a familiares.

Entre ellos, se cuentan los organismos que integran la Agencia de Emergencias de Andalucía, es decir. EMA - Protección Civil de Andalucía, Grea e Infoca, el Centro de Emergencias Sanitarias CES-061) y el Servicio Andaluz de Salud, así como la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma y forenses del Instituto de Medicina Legal.