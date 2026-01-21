Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ericsson propone un ERE que afecta a Málaga y Sevilla con hasta 180 despidos en España

Es la primera propuesta a los sindicatos en un expediente de regulación de empleo que afectará además a Madrid y Barcelona

Logo de Ericsson en una de sus sedes. / EFE

El Correo

MADRID

La mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en Ericsson ha quedado formalmente constituida este miércoles, con una primera propuesta de la compañía que plantea el despido de 180 trabajadores en sus centros de Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

Causas del despido colectivo

La compañía ha alegado causas organizativas y productivas para acometer este despido colectivo, si bien se prevé que, como es habitual en este tipo de procesos, el volumen de afectación se reduzca a medida que avancen las negociaciones.

La empresa comunicó a la plantilla y a los sindicatos el pasado 12 de enero su intención de arrancar este proceso de despido colectivo, el cual, una vez constituida la mesa de negociación, debería resolverse en los próximos 30 días naturales.

"Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la compañía, para asegurar nuestra competitividad en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia, hemos tomado la difícil y necesaria decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo en Ericsson España. Esta decisión ha sido comunicada esta mañana a los sindicatos de EEM, mediante la pertinente comunicación de intención de inicio del proceso", indica el comunicado remitido por la empresa a la plantilla y al que tuvo acceso Europa Press.

Mensaje a la plantilla

"Como compañía, afrontaremos este proceso con el máximo respeto por todas las personas trabajadoras y con el firme convencimiento de que la unidad en estos momentos difíciles nos ayudará a superar esta etapa y a seguir construyendo el futuro de la compañía. Entendemos la inquietud que este anuncio conlleva. Por ello, pondremos todo nuestro esfuerzo y compromiso para gestionar este proceso de la forma más transparente posible, cumpliendo en todo momento con los procedimientos y obligaciones legales aplicables", agrega el mensaje trasladado a la plantilla.

En este contexto, el sindicato mayoritario en la empresa, STC, ha trasladado ya que su objetivo es que todas las salidas que se produzcan sean voluntarias.

TEMAS

