Fitur
Huelva guarda luto en Fitur y cancela todas sus actividades en la mayor feria de turismo del mundo
La Diputación provincial suprime toda si agenda para "estar a la altura" de los vecinos de la provincia, "conmocionados" por el accidente
En el stand de Huelva de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) lo único que hay son flores y velas. El accidente ferroviario de Adamuz ha golpeado especialmente a la provincia, que ha decidido cancelar toda su actividad en la feria de turismo más importante del mundo como muestra de respeto a las personas fallecidas. Así, han suspendido toda la actividad de su mostrador para "estar a la altura" de los onubenses.
Lo que se pensaba que iba a ser una fiesta para dar a conocer a la provincia y acercar a viajeros nacionales e internacionales a los paisajes y destinos de Huelva se ha convertido en una muestra más de cariño y apoyo a todas las víctimas, la mayoría de ellos, vecinos de distintos puntos de la provincia onubense. Así, la Diputación se mantendrá sin actividad después de cancelar toda la agenda institucional y promocional prevista.
En un letrero en grande se puede leer el nombre de Huelva, bajo el que aparece un cartel promocional de la Junta de Andalucía, sin embargo, el silencio invade esta zona del recinto, donde solo se pueden ver las flores y velas colocadas por la Diputación en recuerdo de las víctimas. "Se ha considerado que no era momento de promoción turística, sino de recogimiento y respeto, en unos días marcados por el dolor compartido", explican.
Una decisión, "a la altura" de las víctimas
En Madrid estaban convocados representantes de distintos municipios y empresas onubenses, sin embargo, desde la institución provincial han abogado por responder "al impacto de una tragedia que ha golpeado de lleno a toda la provincia". El propio presidente de la Diputación, David Toscano, ha querido subrayar "la conmoción generalizada en todo el territorio", por lo que el turismo ha quedado a un lado.
Toscano ha defendido la actitud de la Diputación provincial en su respuesta a los afectados de una tragedia que ha sacudido a toda la comunidad autónoma. Así, este vecino de Aljaraque, municipio que cuenta varios fallecidos, ha asegurado que "debía estar a la altura del sufrimiento de muchas familias onubenses, así como del sentir de los municipios que forman parte activa de la promoción del destino Huelva".
Los crespones negros se multiplican en el Pabellón de Andalucía, tanto en pantallas como en las paredes. De hecho, la Junta, así como distintas administraciones de la comunidad autónoma han cancelado la mayoría de actos institucionales y su actividad se reducirá a encuentros entre expertos. Además, la jornada en este espacio de Fitur ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.
