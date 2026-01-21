Huelva llora a sus 25 víctimas: los pueblos abren sus capillas ardientes para despedir a los fallecidos en el Alvia

Huelva se ha llevado el golpe más duro y rota de dolor se prepara para despedir a sus, hasta el momento, 25 víctimas. En Huelva, Aljaraque, Punta Umbría, Gibraleón, Lepe, Isla Cristina, La Palma del Condado, Bollullos no hay consuelo. Los cuerpos de algunos de los fallecidos de la provincia donubense en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo comienzan a llegar este miércoles a la provincia onubense, según han confirmado fuentes oficiales. Será en Huelva el próximo sábado 31 de enero cuando se celebre un homenaje de Estado a las víctimas del accidente.

Los cuerpos de la familia de los Zamorano Álvarez, vecinos de Punta Umbría pero originarios de Aljaraque, ya están en su pueblo. Ellos han protagonizado una de las historias más duras de esta cruel tragedia. Todos han fallecido salvo la hija pequeña, una niña de 6 años, que salió ilesa del brutal siniestro que ha conmocionado a toda España. La Guardia Civil halló a la niña sola, deambulando por el lugar del accidente, y llamó a la comandancia de Aljaraque cuando la pequeña dijo que ella era de ese pueblo. La abuela fue quien se enteró de la tragedia y se fue a Córdoba. Fue la única superviviente. Los cuatro miembros de la familia, un matrimonio, un hijo y un sobrino, serán trasladados al pabellón municipal de deportes 'Alcalde Juan Manuel Orta Prieto' de Aljaraque, en el que el Ayuntamiento instalará una capilla ardiente. Habían viajado a Madrid por un regalo de Reyes, donde habían disfrutado de un partido del Real Madrid.

El Consistorio aljaraqueño ha señalado que los preparativos comenzaron en la madrugada del martes al miércoles "de forma coordinada con la propia familia", así como ha explicado que "va a activar un dispositivo especial de seguridad y de atención".

En el mismo participarán Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, personal de Infraestructuras, vigilantes municipales, empleados de las instalaciones deportivas, psicólogos municipales, personal de los Servicios Sociales y numerosos trabajadores de diversas áreas del ayuntamiento que "presentarán su asistencia durante toda la próxima noche y madrugada".

Jornada de luto

De la misma manera, ha informado de que el dispositivo continuará "en las próximas jornadas y el tiempo que sea requerido por la propia familia", ante la cual el Ayuntamiento, "al igual que todo el pueblo de Aljaraque, como se ha comprobado con las infinitas muestras de solidaridad, se encuentra a su total disposición".

Por otra parte, algunas de las víctimas confirmadas de la capital comenzarán a llegar a los tanatorios de Huelva, toda vez que se desconoce cuántas de ellas serán, al tiempo que los restos de la madre e hija fallecidas de Isla Cristina llegarán al Tanatorio de Isla Cristina en torno a las 20.00 horas. "Por petición expresa de la familia, se informa que nuestras vecinas Pepi y Ana han salido del Tanatorio de Córdoba y llegarán al Tanatorio de Isla Cristina en torno a las 20:00 horas". La misa se oficiará mañana jueves a las 11:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Mar, situada en la Punta del Caimán de Isla Cristina". Asimismo, Lepe recibirá este miércoles los restos del vecino cuyo fallecimiento se confirmó en la noche del lunes. También en Gibraleón se preparan para llorar a los dos vecinos que perdieron la vida.

Según los datos oficiales hasta este momento, del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.