Jaén pone el foco en la naturaleza, el oleoturismo y la gastronomía en una jornada de Fitur sin agenda institucional

La oferta de naturaleza y turismo activo, el oleoturismo y la gastronomía de Jaén han centrado el foco de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). La Diputación provincial jiennense destacado la importancia del turismo de naturaleza en el territorio. Además, como novedad para esta edición de la gran cita del turismo, la provincia y la capital han ido de la mano para convencer a los posibles viajeros.

Pese a que la institución provincial ha puesto el foco en este tipo de experiencias, la jornada ha estado marcada por el accidente ferroviario en Adamuz, que deja más de 40 muertos. Así, por el pabellón número 5 de Ifema, el dedicado en exclusividad para Andalucía, no han pasado ninguna de las autoridades jiennenses que lo tenían previsto, después de que la Diputación cancelara la agenda institucional.

La jornada ha comenzado con un minuto de silencio en este punto, donde la mayor parte del trabajo se ha limitado a encuentros entre los profesionales. De hecho, en el caso de la Diputación de Jaén, la única actividad que ha habido ha sido de carácter expositivo, con distintas imágenes de la provincia. Aun así, se espera que alrededor de dos centenares de empresarios de la provincia se trasladen hasta allí.

Jaén retomará su agenda el viernes

Los productos nacidos de la sostenibilidad turística, fomentada por los fondos europeos, tendrán un papel destacado en la presentación de la provincia en la gran feria de turismo del país. De esta forma, la Diputación promocionará los materiales del Camino Mozárabe de Santiago. Además, subrayará la importancia de experiencias ecosostenibles del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas o una nueva guía de rutas de senderismo y bicicleta por Sierra Mágina

Estos días, en el Pabellón de Andalucía hay un ambiente enrarecido. La zona andaluza se ha llenado de crespones negros tanto en las pantallas como en distintos carteles que han colocado. Tanto la administración de la Junta, como las distintas administraciones provinciales y municipales han cancelado todas las presentaciones y actos institucionales para guardar respeto y apoyar a las víctimas del accidente.

A diferencia de lo que ocurre con otras provincias, que han cancelado toda su agenda en la feria de turismo más importante del país, Jaén espera retomar sus encuentros. Este jueves, con motivo del luto nacional de tres días decretado por el Gobierno central, el stand permanecerá todavía sin agenda institucional, que, sin embargo, se recuperará el viernes con la entrega de los distintivos a los aceites de oliva virgen extra (AOVE) Jaén Selección 2026.