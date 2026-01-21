El maquinista fallecido en el Rodalies de Barcelona es un joven de Sevilla que estaba de prácticas
La víctima es un joven de 27 años que el momento del siniestro, en el municipio de Gélida (Barcelona), se encontraba en la cabina del maquinista con un grupo de formación
El maquinista fallecido en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) este martes por la noche era natural de Sevilla. Como ha podido confirmar este periódico con fuentes de los Mossos D'esquadra, el joven tenía 27 años y se encontraba en prácticas.
La policía catalana ha señalado igualmente en un comunicado que este martes por la noche pudo identificarse "plenamente" la identidad del fallecido, en una noticia que adelantó ABC. Tras la confirmación de su identidad se comunicó la muerte a su familia.
Este miércoles los Mossos retomarán las tareas de investigación, siguiendo trabajando "para reforzar la seguridad en el lugar del incidente y en las diferentes estaciones para gestionar cualquier incidencia".
El alcalde de Sevilla, en la red social X, ha trasladado el pésame a la familia: "Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista. Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz".
Igualmente, la hermandad de la Macarena
(Noticia en ampliación)
