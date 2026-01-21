Un MIR de récord en Andalucía: más de 5.500 sanitarios se examinan para 1.900 plazas de médicos y enfermeros

Los días de repaso se están terminando. Titulados en Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, Biología, Física y Química se enfrentarán este sábado 24 de enero al examen más importante de sus vidas para poder acceder a una plaza de Formación Sanitaria Especializada. En Andalucía, se superan todos los récords con más de 5.500 inscritos para conseguir una plaza de residente en el Sistema Nacional de Salud.

Andalucía tendrá siete sedes. Cádiz tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: en Granada tendrá dos sedes, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Farmacia; lo mismo ocurre en Málaga, que se celebrará en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Derecho, y en Sevilla será en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la US y la Facultad de Derecho.

El Ministerio de Sanidad ha admitido a 5.651 participantes en Andalucía. Desde la cartera que dirige Mónica García no apuntan la división por titulaciones, como si que ocurre en el total del país, aunque sí que marcan cuántas personas se presentan por provincia. Así, en Cádiz han sido admitidos 622 aspirantes, en Grana 1.761, en Málaga 1.149 y en Sevilla, la más numerosa, habrá 2.119 aspirantes.

Plazas de médico residente en Andalucía

La prueba, que comenzará a las 15:00 en los distintos puntos de la comunidad autónoma, aunque los inscritos están citados media hora antes para poder acceder a las aulas. Allí, los aspirantes tendrán que permanecer en la sala durante los primeros 60 minutos y nadie podrá abandonar las aulas cuando resten 30 minutos para el final de la prueba. El resto del tiempo, los aspirantes tendrá que pedir salir.

Solo en la Comunidad de Madrid se presentarán más personas que en Andalucía. A nivel nacional, el Ministerio, según los datos facilitados, ha aprobado la participación en los exámenes de 35.503 personas. De estos, 16.763 podrán obtener una plaza en Medicina, 11.204 lo harán en Enfermería, hasta 4.106 entrarán en Psicología, 1.474 en Farmacia y 1.338 en Biología, 407 en Física y 301 en Química.

Andalucía será una de las comunidades que más plazas oferte, solo por detrás de Madrid y empatada con Cataluña. Así, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) podrá incorporar 1.992 profesionales al sistema en primavera, cuando estos entren como residentes de primer año. Esta oferta supone un 3,5% más de plazas con respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se agotaron todas las plazas.

Así se dividen las plazas del MIR en Andalucía

De estos casi 2.000 profesionales médicos, la especialidad con más plazas, como acostumbra, será la Medicina General, donde podrán formarse 440 personas. A las plazas de médico de familia le siguen las de Pediatría, donde podrán entrar en el sistema hasta 80 residentes, le sigue la Medicina Interna con 69, la especialidad de Anestesiología con 62. Dermatología, una de las más solicitadas, solo tendrá 21 huecos.

Además de las plazas en las distintas especialidades de Medicina, la comunidad también contará con 348 plazas de Enfermería, entre las que destaca Enfermería Familiar y Comunitaria con 159. Asimismo, habrá 47 plazas de Psicología Clínica, aunque desaparece la única plaza de Psicología no clínica que había en Granada. Así mismo hay 34 plazas de Farmacia, 19 en Microbiología, siete de Bioquímica Clínica y 12 de Radiofísica hospitalaria.

Por provincias, destaca el caso de los hospitales sevillanos que sumarán 440 plazas nuevas para formación especializada sanitaria. Le sigue la provincia de Málaga, donde entrarán 374 profesionales al sistema, Granada contará con 301 y Cádiz con 270. En cuanto al resto de provincias, que tendrán un menor impacto, Córdoba incorporará 196 sanitarios, Jaén 154, Almería 139 y en última posición Huelva con 118.