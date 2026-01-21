El pueblo de Cádiz que celebra su propia carrera de autos locos: los coches los fabrican los propios vecinos

La mítica serie animada 'Los autos locos' se hará realidad el próximo mes de marzo en el municipio gaditano de Medina Sidonia, que se prepara para celebrar su IV Carrera de Autos Locos.

Esta iniciativa se llevará a cabo el próximo 8 de marzo a las 10.30 horas y busca que el municipio se llene de vehículos fabricados de forma casera por los propios vecinos que, ataviados con disfraces acordes con el diseño de sus 'autos locos', competirán por ser los más rápidos, originales, espectaculares o los favoritos del público.

Esta prueba que nace para inundar se dividirá en dos partes, una primera que arrancará a las 10.30 horas y una segunda que empezará al acabar esta primera.

Vehículos caseros creados con cualquier material y forma

Así lo ha explicado el propio Ayuntamiento de Medina Sidonia, que ha asegurado que esta cuarta edición busca incentivar la imaginación, la diversión y la creatividad de los participantes, además de promocionar el turismo en la localidad.

Para ello, los ciudadanos podrán crear sus vehículos con la forma, decoración y materiales que prefieran, siempre y cuando su elaboración sea completamente artesanal.

Los vehículos participantes, sin propulsión mecánica

Además, no puede tener ningún tipo de propulsión mecánica, como motores, pedales o baterías, sino que solo pueden utilizar la fuerza de la inercia para dejarse caer por las diferentes cuestas del municipio.

"Los coches deberán ser originales, temáticos e ir decorados en consonancia y los ocupantes deberán ir debidamente disfrazados acorde con el tema del vehículo", han señalado desde el Consistorio, que recomienda, además, incorporar un claxon al vehículo para incentivar el ambiente festivo de esta celebración.

Calles por las que pasará la carrera de autos locos

En esta nueva edición, no se podrán utilizar los mismos vehículos que en años anteriores y los participantes deberán tener 18 años o más, o ser mayores de 11 años y tener autorización de sus progenitores o tutores, aunque en ningún caso podrán ser los conductores.

Esta IV Carrera de Autos Locos pasará por las calles Vicario Martínez, Arrieros, Manso y Pablo Iglesias, al tener "la suficiente pendiente para que los vehículos puedan rodar sin propulsión mecánica", a lo que se sumarán algunas zonas de rampas y curvas.

Cómo inscribirse a la IV Carrera de Autos Locos de Medina Sidonia

Los participantes competirán en esta carrera por ganar alguno de los premios que otorga la competición, entre los que se encuentran el de vehículo más veloz, el más original, el más espectacular y el premio especial del público.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y se mantendrá así hasta el próximo 27 de febrero a las 14.00 horas. Para participar, será necesario enviar un mensaje de WhatsApp al número 608 92 88 34 con la hoja de inscripción de la carrera y la copia del DNI de los integrantes del equipo.