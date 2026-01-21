Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 21 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión

El primer premio en la modalidad de coros y el tercero de comparsas en el COAC 2025. O lo que es lo mismo: El gallinero y Los del otro barrio. Antonio Bayón y Rubén Cao por un lado, y Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez el Piru por el otro. Los Estudiantes y la Cantera. Dos cabezas de serie de una sesión de preliminares que promete traer buenas coplas al Gran Teatro Falla.

También destaca en esta noche de preliminares la chirigota de Antoñito Molina, pregonero del carnaval de Cádiz el año pasado. En esta ocasión, este grupo de Rota cuenta con dos refuerzos de categoría: Juanmi Villegas en letras y David Carapapa en la música. Además, habrá que oír con atención a la comparsa sevillana de Joseja Puerto y a la del Puerto de Santa María, que en el último Concurso entró en cuartos con Cositas de Cádiz.

Orden de actuación

20:00. Coro Las mil maravillas. El gallinero logró el primer premio en la modalidad en el COAC 2025. Un galardón que espera revalidar el Coro de los Estudiantes con Rubén Cao y Antonio Bayón de nuevo como autores y Pilar Tejada en la dirección.

20:40. Comparsa Salud, gaditanismo y libertad. Este grupo de El Puerto de Santa María entró en la segunda fase en el pasado Concurso con Cositas de Cádiz. En esta ocasión presentan Salud, gaditanismo y libertad, firmada por David Ganaza y los hermanos Miguel Ángel y José Luis Zampaña.

21:20. Chirigota Los que te dan el último viaje. Desde el municipio granadino de Salar llega esta agrupación con letra y música de Enrique y Nicolás Moncada Díaz.

22:00. Comparsa Los locos. Antonio Pérez el Piru y Sergio Guillén el Tomate siguen al frente de la comparsa de la Cantera, que el año pasado consiguió entrar en la Gran Final y hacerse con el tercer puesto con Los del otro barrio.

22:40. Chirigota ¡Qué más quieres que te diga!. Hugo Virlán, Pablo Carril y Rubén Muñoz son los encargados de confeccionar el repertorio de este grupo gaditano de nueva creación.

23:20. Comparsa Digan lo que digan. La comparsa de Joseja Puerto incorpora este año a Ale el Peluca, que hará la música junto a Nandi Endrina. En el apartado de las letras, el Melli del Puerto aporta los cuplés a una agrupación sevillana que logró pasar a cuartos con Los enemigos.

00:00. Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos. El pregonero del pasado carnaval de Cádiz, Antoñito Molina, vuelve a pisar las tablas de Falla con su chirigota de Rota. Este COAC 2026 se unen David Carapapa y Juanmi Villegas a la autoría, conformada también por Iván Herrera, Antonio Rodríguez y el propio Antoñito Molina.