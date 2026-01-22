La recuperación de las dos últimas víctimas junto a un vagón del Alvia pone fin al rescate de Adamuz con 45 fallecidos

El número de denuncias de desaparecidos y la cifra víctimas mortales localizadas en el accidente del Adamuz han coincidido tras la cuarta jornada de búsqueda. Desde hace dos días los trabajos se centraban exclusivamente en los vagones del Alvia destino a Huelva que habían caído por un terraplén. Y ha sido tras conseguir levantar con maquinaria pesada el último de ellos cuando se han localizado los dos últimos fallecidos. El número de víctimas, por tanto, queda fijado en 45 y no hay previsión de que se vaya a incrementar.

El número de víctimas mortales localizadas y el de denuncias de desapariciones ha encajado tras los dos nuevos hallazgos. En total, por tanto, han sido 45 personas las que han perdido la vida en la tragedia de Adamuz, todas ellas de nacionalidad española salvo tres procedentes de Rusia, Marruecos y Alemania. 23 son hombres y 22 son mujeres.

Como advirtió el dispositivo de emergencia desde el primer día, la peor parte del accidente de los dos trenes se la llevó el Alvia que realizaba la ruta entre Madrid y Huelva. En su interior han sido encontrados 28 fallecidos. Además, otros seis aparecieron en las vías y los dos últimos localizados el jueves se encontraban bajo los restos del tercer vagón, el último que quedaba por trocear. Las labores se han prolongado durante la noche y toda la mañana dado que se han realizado con una extrema cautela ante la posibilidad de que hubiera víctimas mortales en su interior.

43 identificaciones y 31 personas ingresadas

A la espera de la identificación de los últimos cuerpos, las otras 43 víctimas mortales que han aparecido han sido ya identificadas. 20 de ellas a través de huellas dactilares mientras que las otras 23 se han empleado también muestras de ADN recogidas en los distintos dispositivos habilitados por la Guardia Civil. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha culminado todas las autopsias. Todos los familiares han recibido ya la comunicación oficial y han sido atendidos por parte del dispositivo coordinado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

A esto hay que añadir que el tráfico accidente de Adamuz provocó hasta 123 heridos de los cuales cinco son niños. En el último balance ofrecido por la Consejería de Sanidad, al cierre del miércoles, constaban 31 personas ingresadas de las cuales seis se encontraban en UCI y el resto en planta. Todas ellas en centros hospitalarios de la provincia de Córdoba. Entre los dos trenes se ha constatado que viajaban 527 personas.