El tiempo en Andalucía
La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento
Aemet ha activado avisos de nivel amarillo por los frentes de la borrasca Ingrid en distintos puntos de la geografía andaluza
Los frentes asociados a la borrasca Ingrid comienzan a afectar a Andalucía y ya hay cuatro provincias en alerta este viernes por diferentes fenómenos: Almería, Granada, Cádiz y Jaén, con aviso amarillo por lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros, según informa Aemet.
Situación y alcance de las alertas este viernes
Cádiz estará el viernes en aviso amarillo por lluvia, viento y oleaje en dos tramos horarios: de 00.00 a 06.00 horas y de 18.00 a 00.00 horas. La provincia de Almería tendrá activos avisos amarillos por viento y oleaje las 24 horas del día. Granada estará en alerta de nivel amarillo por nieve y oleaje también las 24 horas. Finalmente, Jaén, con aviso amarillo por nieve de 18.00 a 00.00 horas.
Así será la previsión del tiempo en Andalucía
Aemet prevé para este viernes 23 de enero cielos muy nubosos acompañados de lluvias moderadas durante la primera mitad del día, con probabilidad de ser localmente fuertes en el área del Estrecho; durante la mañana se abrirán algunos claros, aumentando de nuevo a muy nubosos y con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante la tarde. La cota de nieve se situará alrededor de los 1000 metros y habrá nubes bajas y brumas matinales en las sierras Béticas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán y las máximas no variarán. Habrá vientos moderados del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales y en cotas altas de la vertiente mediterránea.
