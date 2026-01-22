Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta Cartuja PickmanBorrasca Ingrid AndalucíaMadrilucía SevillaEmbalses SevillaNormas El RocíoBenito Villamarín45 vidas AdamuzRicardo Rodríguez Betis Niza
instagramlinkedin

El tiempo en Andalucía

La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento

Aemet ha activado avisos de nivel amarillo por los frentes de la borrasca Ingrid en distintos puntos de la geografía andaluza

El tiempor en la tarde de este viernes en Andalucía.

El tiempor en la tarde de este viernes en Andalucía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Los frentes asociados a la borrasca Ingrid comienzan a afectar a Andalucía y ya hay cuatro provincias en alerta este viernes por diferentes fenómenos: Almería, Granada, Cádiz y Jaén, con aviso amarillo por lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros, según informa Aemet.

Situación y alcance de las alertas este viernes

Cádiz estará el viernes en aviso amarillo por lluvia, viento y oleaje en dos tramos horarios: de 00.00 a 06.00 horas y de 18.00 a 00.00 horas. La provincia de Almería tendrá activos avisos amarillos por viento y oleaje las 24 horas del día. Granada estará en alerta de nivel amarillo por nieve y oleaje también las 24 horas. Finalmente, Jaén, con aviso amarillo por nieve de 18.00 a 00.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Así será la previsión del tiempo en Andalucía

Aemet prevé para este viernes 23 de enero cielos muy nubosos acompañados de lluvias moderadas durante la primera mitad del día, con probabilidad de ser localmente fuertes en el área del Estrecho; durante la mañana se abrirán algunos claros, aumentando de nuevo a muy nubosos y con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante la tarde. La cota de nieve se situará alrededor de los 1000 metros y habrá nubes bajas y brumas matinales en las sierras Béticas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán y las máximas no variarán. Habrá vientos moderados del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales y en cotas altas de la vertiente mediterránea.

TEMAS

  1. Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
  2. Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
  3. Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años
  4. Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
  5. Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba
  6. Última hora de Aemet: cuatro provincias andaluzas en alerta este miércoles por la nueva borrasca atlántica
  7. La borrasca Ingrid golpeará con fuerza Andalucía varios días y después vendrá otro gran frente
  8. El acueducto más grande de España no era el de Segovia: estaba en Cádiz y medía unos 80 kilómetros

La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento

La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento

Juanma Moreno acalla el ruido de Ayuso y Génova: "Permítanme que me dedique a lo importante"

Juanma Moreno acalla el ruido de Ayuso y Génova: "Permítanme que me dedique a lo importante"

Juanma Moreno cierra el plan de emergencia de Adamuz: "Salvaron vidas en pleno caos y extrajeron cadáveres entre hierros y tierra"

Juanma Moreno cierra el plan de emergencia de Adamuz: "Salvaron vidas en pleno caos y extrajeron cadáveres entre hierros y tierra"

La Junta de Andalucía convoca 7.191 plazas para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos

La Junta de Andalucía convoca 7.191 plazas para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos

Las 45 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Las 45 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Golpe al Gobierno de Almonte: un concejal se va y el alcalde pierde la mayoría absoluta

Golpe al Gobierno de Almonte: un concejal se va y el alcalde pierde la mayoría absoluta

La búsqueda de víctimas de la tragedia de Adamuz llega a su fase final: 43 fallecidos y dos desaparecidos sin localizar

La búsqueda de víctimas de la tragedia de Adamuz llega a su fase final: 43 fallecidos y dos desaparecidos sin localizar

La recuperación de las dos últimas víctimas junto a un vagón del Alvia pone fin al rescate de Adamuz con 45 fallecidos

La recuperación de las dos últimas víctimas junto a un vagón del Alvia pone fin al rescate de Adamuz con 45 fallecidos
Tracking Pixel Contents