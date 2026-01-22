La búsqueda de víctimas de la tragedia de Adamuz llega a su fase final: 43 fallecidos y dos desaparecidos sin localizar

La búsqueda de víctimas mortales del grave accidente de trenes de Adamuz ha llegado a su fase final en la tercera jornada. Los equipos de los servicios de emergencias y de Adif culminaron en la tarde del miércoles el troceado y la revisión de dos de tres los vagones del tren Alvia con destino Huelva que cayeron por un terraplén, una labor durante la que fue localizada el fallecido número 43 por el siniestro. A última hora de la noche arrancó la revisión el tercer vagón, la última posibilidad por tanto de que aparezcan más cuerpos sin vida.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha culminado 43 autopsias y sólo uno de los cuerpos permanecía a última hora de la tarde sin identificar por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Salvo en ese caso, se ha puesto fin a la incertidumbre de todas las familias que seguían esperando la confirmación de la pérdida de su ser querido.

La mayor parte de estas personas han sido localizadas en el interior del Alvia con destino Huelva (28) o en las vías del tren (8). Fue el que se llevó la peor parte del accidente dado que tras el golpe con la parte trasera del Iryo que había descarrilado una parte de los vagones salieron despedidos y cayeron por un terraplén de cuatro metros. Con la fuerza del golpe quedaron convertidos en un "amasijo de hierros" por lo que ha sido necesario llevar maquinaria pesada para trocearlos y acceder a su interior.

El dispositivo mantiene la máxima prudencia hasta el final. Existe la posibilidad de que se incremente el número de fallecidos dado que sigue existiendo un decalaje entre el número de víctimas encontradas (43) y el número de denuncias presentadas (45). Según los datos difundidos por el Centro Integrado de Datos todas las denuncias son de ciudadanos españoles salvo tres de Marruecos, Rusia y Alemania, entre las que figura un menor de edad.

Por este motivo, la Guardia Civil ha desplegado durante toda la jornada un dispositivo de búsqueda de las personas desaparecidas a través de agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con apoyo de guías caninos y de otros medios técnicos como drones con el sistema de infografía forense 3D. Hasta el momento ni en estos trabajos ni en las inspecciones realizadas en los vagones se ha podido localizar a ninguna de las dos personas que siguen desaparecidas.

El dispositivo coordinado entre el Gobierno central y el Gobierno andaluz ha mantenido durante estas jornadas contacto directo con las víctimas de forma que se ha ido comunicando a las familias cada avance en el proceso y se les ha notificado el hallazgo del cadáver en cuanto se ha confirmado. A última hora del miércoles 20 cuerpos se habían entregado a los familiares, trece estaban a disposición y otros siete estaban a la espera de que la funeraria iniciara el proceso.

En Huelva, provincia más afectada por la tragedia, las familias de 24 de las víctimas empezaron a recibir los féretros durante la tarde de este miércoles. Los funerales o las capillas ardientes arrancaron por la noche y continuarán durante todo el jueves en Huelva, Punta Umbría o Lepe.

Se reduce el número de heridos ingresados

El grave accidente por el descarrilamiento de un tren Iryo que circulaba hacia Madrid y el tren Alvia destino Huelva dejó un total de 123 personas heridas, entre ellas cinco menores. De ellos, 92 habían conseguido ya el alta médica tres días después del siniestro.

En los hospitales andaluces permanecían, no obstante, 31 personas ingresadas, entre ellos tres menores. De ellos, sólo seis permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, la mitad que el día anterior. Seis lograron salir de este estado.

Pese a que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad, activó inicialmente hospitales de distintas provincias andaluzas, como Sevilla o Málaga, finalmente todos han sido atendidos en los centros sanitarios de la provincia de Córdoba, especialmente el Hospital Reina Sofía.

Sigue la investigación y se organiza el funeral de Estado

En paralelo continúan los trabajos para la retirada de los vagones de la vía que permitan iniciar su reparación y para la investigación de las causas del siniestro que este miércoles dio un giro. La aparición de unas roturas en la vía se considera ya por el Ministerio de Óscar Puente como una de las principales hipótesis después de que se constatarán muescas en los trenes que pasaron antes similares a las que presentaba el Iryo que descarriló.

El objetivo es que estos trabajos de reparación de la vía y de recogida de pruebas se culminen antes del 2 de febrero. Hasta entonces se mantendrá la alta velocidad entre Sevilla y Madrid suspendida.

A la incertidumbre en torno a las causas del siniestro se sumó el accidente en el Rodalíes de Barcelona con un maquinista sevillano fallecido. Esta circunstancia acabó por dinamitar tanto la tregua política que los dos grandes partidos se concedieron durante 48 horas como las relaciones con la plantilla: el Sindicato de Maquinistas anunció una huelga general en febrero.

Sí hubo consenso, de momento, en la celebración de un homenaje de Estado cuyos detalles fueron acordados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Será en la provincia de Huelva el próximo 31 de enero y presidido por los Reyes de España.