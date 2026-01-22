Aljaraque despide a la familia Zamorano-Álvarez fallecida en el trágico accidente ferroviario de Adamuz

Aljaraque (Huelva) se sumerge en el dolor colectivo para despedir a los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos el pasado domingo en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en una capilla ardiente instalada en el pabellón polideportivo de Aljaraque, convertido desde hoy en epicentro del luto y la solidaridad vecinal.

Llegada de los féretros a Aljaraque

Los féretros con los restos mortales del matrimonio Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe, de 12 años, y su sobrino Félix, de 23, han llegado a la localidad aljaraqueña pasadas las 22:00 horas procedentes de Córdoba, donde han sido recibidos por cientos de personas que los han esperado durante horas.

Tras su llegada, han sido colocados en el interior del pabellón y se ha abierto la capilla ardiente por la que pasan desde entonces numerosos vecinos, allegados y amigos de esta localidad y de Punta Umbría, a la que también estaba muy arraigada la familia, para darles su último adiós.

Dispositivo de seguridad y organización

Para ello, en coordinación con la Policía Local, Protección Civil, la Guardia Civil y los servicios de infraestructura, se ha organizado un itinerario que está permitiendo que la despedida se está realizando de forma ordenada.

Se desconoce si la capilla ardiente cerrará o no a lo largo de la madrugada, todo dependerá de lo que decida la familia.

Un fuerte arraigo en la provincia

Los Zamorano-Álvarez contaban con un gran arraigo en la zona, con lazos profundos tanto en Aljaraque, donde residían el matrimonio y sus dos hijos, como en Punta Umbría, donde la madre —una de las víctimas— tenía sus raíces.

Debido a la magnitud de la tragedia y a la previsión de una asistencia multitudinaria, la misa funeral se celebrará finalmente mañana a las 11:00 horas en el mismo pabellón municipal.

La menor, única superviviente

Hay que recordar que el grupo familiar que viajó a Madrid el pasado fin de semana y regresaba en el tren siniestrado estaba compuesto por cinco personas, los cuatro fallecidos y una menor, la segunda hija de la pareja, de seis años, única superviviente de la tragedia.

Este no es el único punto de la provincia en la que esta noche se vela y se despide a víctimas del accidente, en los tanatorios de Huelva capital se hace lo propio con otras tantas, así como en Isla Cristina y se prevé que a lo largo de los próximos días vayan regresando el resto de fallecidos, que se ha cifrado en un total de 28.