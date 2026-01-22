La Diputación de Sevilla destaca en Fitur la importancia de San Luis de los Franceses: "Es el sueño cultural de la Institución"

Hace un año que la de la Diputación de Sevilla expone un centenar de obras en San Luis de los Franceses, un espacio que desde la propia administración, confiesan que es "el sueño cultural de la institución". El organismo que preside Javier Fernández continúa con sus encuentros profesionales en el segundo día de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), marcada por el accidente ferroviario de Adamuz.

La exposición permanente Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla. 1500-1900. Arte y Beneficencia acaba de cumplir un año desde su inauguración y ha recibido ya 58.500 visitas. La exhibición cuenta con más de 100 piezas distintas restauradas desde 2017 y busca ofrecer un valor añadido al que fuera noviciado de los jesuitas, que abrió sus puertas ese mismo año al público.

"Estamos agradecidos por la magnífica respuesta del público, que no es solo sevillano", ha asegurado el diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernández, en su participación en Fitur. El político ha sido de las pocas autoridades provinciales en acudir a la cita y ha señalado que "el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses está ya posicionado como uno de los principales atractivos del turismo cultural de la provincia".

Principales obras de San Luis de los Franceses

La exposición utiliza las distintas salas que comprendían el antiguo noviciado de los jesuitas. De hecho, lo primero que ven los visitantes es la Sala de Ejercicios y el Refectorio. Entre las piezas destacan las provenientes del Hospital de las Cinco Llagas u otros hospitales como Los Inocentes, San Lázaro o San Hermenegildo. Así reúne piezas de Esteban Márquez o Roque Balduque.

Cundo los visitantes llegan a la Casa Cuna conocen el conjunto escultórico de San José con el niño, tallado por Duque Cornejo, y en la habitación donde la comunidad celebraba velatorios están las piezas de orfebrería y textiles. En la Trasacristía hay restos de las etapas del complejo y en la Sacristía se ha restituido la obra original de San Luis y a llegada de las Hermanas de la Caridad en el siglo XIX, con obras de Valeriano Bécquer.

La Diputación comenzó a trabajar en este espacio en 2015. Primero con el objetivo de adecuar el antiguo noviciado jesuita a un espacio expositivo, con la recuperación de las pinturas murales de su bóveda. De la misma forma, en varias fases se restauraron una serie de obras pictóricas, escultóricas, orfebres y textiles que conforman el proyecto. Finalmente, el conjunto pudo abrir sus puerta a los visitantes en 2017.

Horarios de visitas de San Luis de los Franceses

Ya en 2018, los objetivos de la institución provincial se centraron en a recuperación de la Sala De Profundis y la fase final, a la que se incorporó Juan Luis Ravé como comisario de la exposición, que coordina también el libro-catálogo de la muestra editado por la Diputación. La exhibición se reparte entre las siete salas del espacio museóstico. Así, la muestra ha tratado de respetar los elementos originales de este conjunto histórico.

La exposición está incluida en el precio de visita al monumento, sin incremento alguno: un euro, para los nacidos o residentes en toda la provincia, y cuatro, para aquellos que vienen de fuera. Eso sí, la Diputación aplica descuentos a distintos colectivos. La muestra se puede visitar de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 de martes a domingo y existe la posibilidad de contratar de forma previa y gratuita una visita guiada al recinto.

Fitur continúa a medio gas. El Pabellón de Andalucía, lleno de crespones negros como muestra de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios, ha suspendido la agenda institucional en la mayoría de sus stands hasta este viernes, cuando termina el luto nacional. De hecho, los reyes Felipe y Letizia han acudido este jueves al pabellón 5 de Ifema, donde se encuentra la delegación autonómica, para firmar en el libro de condolencias.