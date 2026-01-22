La directora de una inmobiliaria en Huelva de origen cubano, quinta víctima de Aljaraque identificada en el accidente de Adamuz

Aljaraque ha sido uno de los municipios más golpeados por la tragedia de Adamuz. El Ayuntamiento ha confirmado este jueves el fallecimiento de Tamara Valdés, una mujer cubana afincada en el barrio de Bellavista que se encontraba desaparecida tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo y que supone la quinta víctima del municipio. Por ahora, hasta 26 de las víctimas eran vecinos de la provincia de Huelva, la más afectada en cuanto a número de fallecidos, en cuyos municipios ya han empezado a despedir a sus vecinos. Este miércoles, de hecho, llegaron los cuerpos de la familia Zamorano Álvarez, padre, madre, hijo y sobrino, y sólo ha sobrevivido la pequeña Cristina, de seis años.

En la capital, el destino final de ese Alvia 2384 que nunca llegó, se celebrará el próximo sábado 31 de enero el funeral de estado, presidido por los Reyes, y que están organizando conjuntamente el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Además, la Diócesis de Huelva celebrará el próximo jueves 29 de enero, a las 18.00 horas una misa funeral por las víctimas que estará presidida por el Obispo de Huelva, monseñor Santiago Gómez Sierra.

"Momentos como este nos recuerdan lo frágil que es todo"

Según ha indicado el Consistorio de Aljaraque, la nueva víctima, vecina del municipio, es una mujer de origen cubano, pero que vivía con su marido en Bellavista. El alcalde, Adrián Cano, en sus perfiles de redes sociales, ha enviado su más sentido pésame a su familia y amigos, "a quienes les hacemos llegar todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos".

Tamara era directora de la sucursal en Huelva de la red inmobiliaria RE/MAX. Sus compañeros de trabajo la han despedido en el perfil de redes sociales de la cadena inmobiliaria: "La pérdida de nuestra querida compañera Tamara Valdés, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), nos deja un profundo vacío y una tristeza difícil de expresar con palabras. La vida, a veces, es tremendamente injusta, y momentos como este nos recuerdan lo frágil que es todo. Desde RE/MAX Kompas queremos transmitir nuestro más sincero pesar y acompañar con todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en este dolor tan inmenso. Os enviamos nuestro abrazo más cálido, con la esperanza de que, aunque sea un poco, pueda reconfortaros en estos momentos tan duros. Deseamos de corazón que encontréis la fuerza necesaria para afrontar este difícil trance".

Punta Umbría, La Palma del Condado, La Puebla del Guzmán, golpeadas por la tragedia

Por otro lado, este miércoles, se confirmaba la muerte de la hermana del interventor del Ayuntamiento de Punta Umbría y un opositor de 41 años, que regresaba a la capital onubense en el tren Alvia. Su familia, según recoge Europa Press, ha mostrado la "mala atención" recibida de Renfe. Asimismo, también el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado confirmaba también este miércoles el fallecimiento de dos vecinos, que se encontraban desaparecidos.

Además, la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Verdeluz de Huelva capital también confirmaba el fallecimiento de una vecina que viajaba en el tren.

Por otro lado, el pasado martes la alcaldesa de La Palma del Condado (Huelva), Rocío Moreno, confirmaba el fallecimiento de una segunda persona del municipio en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo. Se trata de la mujer que se encontraba desaparecida y cuyo marido también ha resultado muerto en el mismo accidente.

Por otra parte, la Hermandad de la Virgen de la Peña Coronada de Puebla de Guzmán confirmaba el fallecimiento de la esposa del vicepresidente de la hermandad. También este martes por la tarde-noche se confirmó la muerte de otra vecina de la Huelva capital como una de las víctimas del accidente ferroviario, tal como confirmaba su entorno más cercano. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia confirmó a última hora del martes el fallecimiento del boliviano residente en Huelva.

También, el martes llegaba la confirmación de la muerte de David Cordón, exinternacional de fútbol playa y padre del jugador canterano onubense del Getafe CF, 'Davinci'.Además, Cordón ejercía como enfermero en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y era delegado sindical de Satse.