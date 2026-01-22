Golpe al Gobierno de Almonte: un concejal se va y el alcalde pierde la mayoría absoluta

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), integrado por la formación Ilusiona, ha pasado a gobernar en minoría tras la decisión de uno de sus ediles, el concejal de Turismo, Tomás Ruiz, de solicitar su incorporación al grupo de concejales no adscritos, donde ya se integran tres exmiembros del PP y un exconcejal del PSOE. Con la mayoría absoluta fijada en once concejales, este movimiento deja a Ilusiona con diez ediles en el pleno municipal.

Confirmación municipal y origen de la ruptura

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales con respecto a una información adelanta por Cadena Ser Huelva, que apunta a que el motivo del abandono habría sido "discrepancias" con el alcalde, Paco Bella.

De este modo, el equipo de Gobierno, que hasta el momento contaba con once concejales, pasaría a tener diez y la oposición sumaría uno más, con lo que contabilizaría también un total de diez: tres del PSOE, dos de Mesa de Convergencia, uno de Vox y cuatro concejales no adscritos --tres de ellos anteriormente del PP y otro que pertenecía al PSOE--.

Ilusiona, con Paco Bella como cabeza de lista, ganó las elecciones municipales de mayo de 2023 --al igual que en las pasadas elecciones de 2019-- aunque en esta ocasión consiguió mayoría absoluta, con once concejales, mientras que fueron nueve los que consiguió en los anteriores comicios --en los que finalmente Mesa de Convergencia ostentó la Alcaldía con dos ediles y con el apoyo de seis ediles del PSOE y tres del PP--.

Trayectoria de Paco Bella y escisiones políticas

Bella ya fue alcalde del municipio bajo las siglas del PSOE durante 20 años, entre 1991 y 2011, y se presentó a los comicios electorales nuevamente bajo las siglas de Ilusiona. Asimismo, el PP consiguió tres ediles --también contaba con tres desde las pasadas elecciones-- que pasaron a formar parte del grupo de concejales no adscritos después de que el Comité Autonómico de Derechos y Garantías avalara la expulsión de dos ediles a los que la dirección provincial acusaba de haber cometido una infracción "muy grave" por "deslealtad al partido". Tras ello, dimitió el tercer concejal de la formación.

De otro lado, el PSOE, que gobernó desde 2015 a 2019 con mayoría simple de diez concejales, logró cuatro ediles --uno de ellos también pasó finalmente al grupo no adscrito en 2024-- y Mesa de Convergencia obtuvo dos. Por otro lado, Vox entró por primera vez en el Ayuntamiento de Almonte con un concejal, mientras Independientes se quedó fuera --obtuvo un edil en las pasadas elecciones--.

Ruptura con el PSOE y resultados de 2015

Bella dejó las filas socialistas de manera orgánica en 2014 y remarcó en varias ocasiones que no había vuelto a tener contacto con sus compañeros del PSOE. En 2015 la candidatura del PSOE en Almonte, con Rocío Espinosa a la cabeza, fue la lista más votada en la localidad, con diez ediles, mientras que el PP logró ocho concejales, dos Mesa de Convergencia (MdC), que se presentaba por primera vez, y IULV-CA obtuvo uno.

Según los datos analizados que fueron consultados por Europa Press, en 2015 el PSOE obtuvo diez concejales, quedándose a uno de la mayoría absoluta, que varias legislaturas refrendó Francisco Bella siendo alcalde socialista desde 1991. Durante los cuatro años anteriores, de 2011 a 2015, en Almonte, que fue durante décadas un histórico bastión socialista, gobernó el alcalde y candidato del PP, José Antonio Domínguez Iglesias, que consiguió en las elecciones de 2011 diez ediles, así como el apoyo de IU que logró dos concejales.

Noticias relacionadas

Este apoyo por parte de IU al PP supuso discrepancias con la dirección provincial de la formación, que incluso abrió un expediente informativo a estos dos concejales. Durante esa legislatura no fue fácil la gobernabilidad tras la expulsión del concejal popular Alberto Mondaca, que pasó al grupo no adscrito.