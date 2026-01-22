Todo lo que hay que saber del examen de MIR y el EIR en Andalucía: plazas, sedes y horarios

Después de meses de estudios, el día ha llegado. Este sábado miles de alumnos de Medicina de Andalucía se enfrentan al tan temido y deseado examen para ser interino residente de las distintas especialidades que presenta el Ministerio de Sanidad. El MIR, el EIR o el PIR son algunas de las pruebas que concentrarán más participantes. En total, en Andalucía se examinarán 35.000 aspirantes en toda España.

La prueba, que consiste en 200 preguntas tipo test, se celebrará en distintos puntos repartidos por Andalucía. En Cádiz, tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: en Granada tendrá dos sedes, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Farmacia; lo mismo ocurre en Málaga, que se celebrará en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Derecho, y en Sevilla será en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la US y la Facultad de Derecho.

Los aspirantes a conseguir una plaza de sanitarios interino residente están citados a las 14:30, para comenzar a las 15:00, en los distintos puntos de la comunidad autónoma y tendrán hasta cuatro horas y media para completar toda la prueba. Cada pregunta cuenta con cuatro posibles respuestas de las que solo una es correcta. La solución debe estar marcada con las manchas permitidas por la convocatoria con bolígrafo azul o negro.

Sanidad publicará las respuestas

Durante los primeros 60 minutos que dure el examen, los participantes no podrán salir del aula asignada. Lo mismo ocurre cuando restan solo 30 minutos, nadie podrá abandonar la clase. En el tiempo intermedio, quienes quieran salir deberán pedir permiso a los responsables de la sala. Los participantes podrán comprobar los resultados a partir del día 27, cuando el Ministerio los publicará en su web.

Aunque la prueba más popular es la de los médicos, el archiconocido MIR, también habrá exámenes para especialidades que requieren de otras titulaciones. Así, habrá también selectivos para biólogos, psicólogos, enfermeras, químicos y físicos para intentar hacerse con una plaza en cualquiera de los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellas, 34 plazas de Farmacia o 19 de Microbiología.

Las puertas de los centros universitarios se convierten en una auténtica fiesta conforme van pasando las horas. Amigos y familiares de los participantes en los exámenes se reúnen en los alrededores para esperarles. Así, los cánticos, gritos, confeti y pancartas personalizadas se multiplican y la alegría estalla cada vez que alguno de los estudiantes cruza el dintel de cualquiera de las facultades andaluzas.

Las plazas MIR crecen un 3,5% en Andalucía

Andalucía será una de las comunidades que más plazas oferte, solo por detrás de Madrid y empatada con Cataluña. Así, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) podrá incorporar 1.992 profesionales al sistema en primavera, cuando estos entren como residentes de primer año. Esta oferta supone un 3,5% más de plazas con respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se agotaron todas las plazas.

De cara al año que viene, se suman nuevas especialidades médicas en los hospitales, como es el caso de Medicina de Urgencias y Emergencias, que se estrenará con 11 plazas en Andalucía, dos de ellas en Sevilla. Lo mismo ocurre con Medicina Legal y Forense, que inaugura su presencia en la comunidad con una plaza en Granada y otra en Málaga. Sin embargo, también desaparecen otras como es el caso de Psicología (que no Psicología clínica).