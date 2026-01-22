La Junta de Andalucía convoca 7.191 para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos

Nuevo choque entre la Junta de Andalucía y los sindicatos de funcionarios por el concurso de traslados de docentes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que las plazas vacantes provisionales para el Concurso General de Traslados (CGT) del curso 2025/2026 han caído en 5.300 con respecto a la última convocatoria del curso 2023/2024. "Los datos son contundentes", sentencian.

Mientras que en el 2023/2024 la Junta de Andalucía aprobó una oferta con 12.514 vacantes, en esta ocasión la cifra de plazas libres se ha reducido hasta 7.191. Ante esta situación, los representantes de los funcionarios reclaman un aumento de los puestos hasta alcanzar la última oferta. Además, ha exigido, como ya hizo la Mesa sectorial, la revisión de los criterios establecidos en la determinación de vacantes.

"La cifra presentada es claramente insuficiente y muy alejada de las demandas reales del sistema educativo andaluz y de la legítima movilidad del profesorado", aseguran desde CSIF en un comunicado. Así, el desglose supone que no se convoquen más de 3.400 vacantes de puesto de profesor de Secundaria, un 45% menos que en la última, y unas 1.100 plazas menos de docentes de Educación Primaria.

Planificación según las "necesidades del sistema"

Los sectores más afectados son el de la Escuela Oficial de Idiomas, donde hay un 45% menos de puestos ofertados y las enseñanzas de Música y Artes Escénicas, donde el descenso supera el 61% de las plazas. Es por ello que CSIF ha exigido la previsión inmediata al alza de las vacantes ofertadas en la resolución provisional

La Consejería defiende la oferta y aseguran que "responde a una planificación por las necesidades del sistema educativo público". Además, subrayan que esta nueva convocatoria está "por encima de la media de las convocatorias de carácter autonómico realizadas en la última década, que son 6.300 plazas". Así, argumentan que, desde julio, han adjudicado 15.266 plazas del Concursillo, que permite un destino provisional para favorecer la conciliación o mejorar el destino.

Esta respuesta no satisface las reclamaciones del sindicato. De hecho, la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García ha explicado que esta situación "evidencia una falta de compromiso con la estabilidad de las plantillas en la educación pública", al considerar que los traslados suponen la vía principal para estabilizar las plantillas y hacer posible la movilidad.

Reducción de la temporalidad en Educación

La Unión Europea ha obligado a España a reducir la temporalidad en el sector público. En Andalucía, el trabajo interino en el funcionariado superaba el 30% y profesiones como las de los sanitarios o los docentes eran las que tenían mayores tasas de empleo temporal. Así, CSIF ha pedido a Educación que se comprometa de forma "real" con la reducción la "provisionalidad" que viven los profesores andaluces.

La Junta ha cargado contra CSIF por este último extremo al considerar que "en ningún caso se corresponde con la situación real y actual de la plantilla". Así, ha justificado que, desde 2018, la plantilla docente fija de la comunidad autónoma ha crecido en 10.000 plazas hasta alcanzar los 93.000 funcionarios de carrera. Una situación que, según la Consejería, ha permitido que la temporalidad baje del 6%.

Desde 2019, Educación ha convocado 33.000 plazas. De cara a este año, la Junta ha publicado el borrador de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 de docentes de Primaria, Secundaria y otras especialidades. En total hay 3.720 plazas disponibles, a las que se tienen que sumar las acumuladas años anteriores para una anunciar una convocatoria de oposiciones de más de 6.000 plazas, como informó la Junta a finales de 2025.