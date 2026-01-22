María Luisa Eugui, la numeraria del Opus Dei que vivió en Jerusalén 25 años: viajaba a Huelva para despedir a su cuñado

La navarra María Luisa Eugui, que se encontraba desaparecida tras el accidente de tren en Adamuz del pasado domingo, ha sido identificada entre las personas fallecidas tras el accidente, 43 víctimas mortales, la mayoría de ellas de la provincia de Huelva. Según ha podido confirmar Efe, María Luisa viajaba desde Madrid hasta Huelva para visitar a su hermana Rosa y a su marido, ya que este último se encontraba muy enfermo y en sus últimas horas.

María Luisa compró el billete para viajar a Huelva ese domingo en el Alvia 2384 que, desgraciadamente, nunca llegó a su destino. En el mismo tren viajaba Blanca, la nieta de Rosa, que tras el accidente fue ingresada en el hospital Reina Sofia con distintas fracturas. Así lo contó María Luisa en Onda Cero, en una entrevista en la que confesó que creía que finalmente su hija y su hermana pudieron verse en el interior del tren.

María Luisa llamó durante el trayecto a Rosa y ésta le hizo saber que en el mismo tren viajaba su nieta. Le trasladó que trataría de encontrarla pero luego la llamada se cortó. No volvió a responder al teléfono. Finalmente, el marido de Rosa ha fallecido también esta semana, según contó Rosa a Carlos Alsina.

María Luisa Eugui era numeraria del Opus Dei, que ha compartido la noticia de su fallecimiento en sus perfiles oficiales. Vivió más de 25 años en Jerusalén donde se dedicaba a tareas educativas con familias de Tierra Santa y otros lugares. Ahora vivía en Madrid. Además, tiene otra hermana que vive en Pamplona.

Continúa la búsqueda entre los vagones

La búsqueda de dos desaparecidos alarga el rescate de víctimas de la tragedia de Adamuz: 43 fallecidos identificados. El número de denuncias por desaparecidos asciende a 45 tres de ellas de Marruecos, Rusia y Alemania por lo que la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de búsqueda en la zona con guías caninos, drones y equipos especializados.

El funeral de estado, que presidirán los Reyes de España, se celebrará el próximo sábado 31 de enero en Huelva, un acto que están organizando el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.