Nuevo paro de los médicos andaluces: los sindicatos convocan otra huelga a partir del 16 de febrero

Los médicos andaluces volverán a la huelga el próximo 16 de febrero. Después de cancelar la convocatoria de paro prevista para mediados del mes de enero, los facultativos de la comunidad autónoma han aprobado un nuevo cese de la actividad, que están convocado la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, para reclamar un estatuto marco propio.

La última movilización nacional, que paró la sanidad en todo el país del 9 al 12 de diciembre, dejó, según los datos del Ministerio de Sanidad, esa movilización contó con la participación del 35,7% de los médicos andaluces. La suma de los tres días ha provocado la suspensión de "155.831 consultas, 3.234 intervenciones quirúrgicas, 14.706 pruebas diagnósticas y un total de 76.386 consultas externas".

El Comité de Huelga que pide el paro está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). El objetivo es unificar las acciones a nivel nacional.

"Primera etapa" de la movilización

En el comunicado que han difundido los sindicatos hablan de este plan de huelgas como una "primera etapa", con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo. Además de los paros, los sindicatos han convocado también una movilización unitaria en Madrid el próximo sábado 14 de febrero, a la que están convocados representantes de las distintas comunidades autónomas.

Pese a las reclamaciones, desde los sindicatos reiteran su "mano tendida al diálogo" y asegura que mantienen la "esperanza" de que el Ministerio acuerde retomar las conversaciones para avanzar de forma "conjunta" en la búsqueda "de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales". La última vez, ambas partes se sentaron en la mesa, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar ningún acuerdo.

Pese a que la huelga se realiza en contra de las decisiones de la cartera que dirige Mónica García, en el comunicado, los representantes de los trabajadores recuerda que afectan también a otras carteras y a las distintas consejerías, como es el caso de la andaluza. Así, reclaman "que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas" para mantener el sistema.

Andalucía pide a García "asumir su responsabilidad"

Para los facultativos, la propuesta que pone sobre la mesa Sanidad "perpetua" un modelo de carga "excesiva" de trabajo con jornadas semanales de 60 o 70 horas. Los médicos reclaman un estatuto propio para su profesión, más allá del apartado que les dedica el texto actual. Además, exigen la necesidad de que se establezca un marco de negociación propio, distinto al del resto de profesionales sanitarios.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, exigió entonces a la ministra "sentarse de una vez, a asumir su responsabilidad" y "retirar el borrador de Estatuto Marco". Así, lamento que, aunque la negociación de la huelga depende del Gobierno de España, "quien sufre las consecuencias de la huelga son los andaluces, y las comunidades autónomas del resto de España".