Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 22 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión

La sesión de preliminares de este jueves parte con varias agrupaciones interesantes, teniendo en cuenta su historial carnavalero. La noche la abrirá de hecho una de ellas: el coro de Barbate, que cuenta en la autoría con históricos como Manolo Varo o José Manuel Cardoso. Poco después le tocará el turno a Germán Rendón, que continúa la senda OBDC con OBDC Me quedo contigo, luego a la comparsa de las Niñas de Alcalá y más tarde a la de Fran Quintana. Por último, cerrarán la función la chirigota sevillana de Alvarado y Vergara, que regresan al Falla con su grupo de siempre.

Orden de actuación

20:00. Coro Las gladitanas. Barbate vuelve a traer su coro un año más. Después de sacar La fábrica de chocolate el pasado COAC, este conjunto barbateño regresa al Falla con José Manuel Cardoso, Manolo Varo, José Manuel Pérez y Yurena Reyes al cargo del repertorio.

20:40. Chirigota Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos). Desde San José de la Rinconada llega al Concurso la conocida como chirigota del Suso. En 2025, con Los que tienen el cielo ganao, no lograron acceder a la segunda fase.

21:20. Comparsa OBDC Me quedo contigo. Germán Rendón sigue con la estela de OBDC. Este COAC 2026 presenta OBDC Me quedo contigo, con la que intentará lograr el hueco en la Gran Final que le resiste hasta el momento como autor en solitario.

22:00. Cuarteto ¡Que vengan!. Agustín Casado y Francisco Manuel Pastrana conforman la pareja encargada del repertorio de este cuarteto gaditano.

22:40. Comparsa Las jorobadas. Las Niñas de Alcalá llevan ya varios años dejando buenas sensaciones, sobre todo gracias a un conjunto de voces potente y con gusto. Antonio Medina y Jaime Jesús Cruz ponen letra a la música de David Castro, uno de los autores de la chirigota de Écija.

23:20. Chirigota Las que salen por la noche. Esta agrupación de Mairena del Alcor concursa en esta ocasión bajo el nombre de Las que salen por la noche, tras quedarse en preliminares el año pasado con Los que reparten a domicilio.

00:00. Comparsa Los hijos de Cádiz. Tanto Los wonderful como El paseíto no lograron el pase a semifinales en 2025 y 2024, respectivamente. Para este año, Fran Quintana intentará conseguir al menos cantar tres ocasiones en las tablas del Falla con Los hijos de Cádiz.

00:40. Chirigota La comunidad autónoma. La chirigota de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara, finalista con aquellos ciegos de Esto es pa verlo o con Los niños cantores de Viena o Manolete, vuelve al Falla con su grupo de siempre. Al cargo del repertorio están de nuevo estos dos autores sevillanos.