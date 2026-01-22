Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Mi pueblo tiene cara de tragedia": la comparsa de Punta Umbría le canta al accidente de Adamuz en el Falla

'Los mariposas' dedicaron su primer pasodoble al fatídico siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo, una letra muy aplaudida por el público presente en la sesión de preliminares de este miércoles

La comparsa 'Los mariposas' cantó su primer pasodoble a la tragedia ferroviaria de Adamuz.

La comparsa 'Los mariposas' cantó su primer pasodoble a la tragedia ferroviaria de Adamuz. / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Solo cuatro días después del accidente ferroviario de Adamuz, se ha oído la primera copla en recuerdo de las víctimas en el Gran Teatro Falla. La interpretó este miércoles precisamente la comparsa de Punta Umbría, uno de los municipios más castigados por este fatídico siniestro: "Mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia, mi pueblo se desvanece, qué mala suerte, gritos de alerta", cantaron Los mariposas en su primer pasodoble.

"Se nos cayó la tarde con su manto oscuro, los hierros eran puros, los llantos también", arranca la letra de esta agrupación onubense en su pase de preliminares de este COAC 2026. "Se nos cayó la tarde, y el peso infinito del miedo y los gritos revientan mi pie. Se nos cayó la tarde, no puedo moverme, no encuentran a mi gente, me siento caer".

"Una chiquilla perdida, andando va por las vías. A la niña de Punta Umbría se la llevan, vamos a ver", prosigue la copla, en clara referencia a la pequeña de seis años de los Zamorano Álvarez, única superviviente de esta familia puntaumbrieña residente en Aljaraque. "Mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia, mi pueblo desvanece, qué mala suerte, gritos de alerta".

"Viviendo desde casa todas nuestras penas. Y el niño que al librarse llamó a su padre: 'Ven a mi vera'", cantaron sobre las tablas del Falla Los mariposas. "Se nos cayó la tarde, la noche más dura de invierno. La noche más llorada, la más desesperada, donde conocí el infierno".

Un primer pasodoble muy aplaudido por el público que remata citando a la localidad cordobesa en la que ocurrió el accidente: "Adamuz de mis entrañas, eres quien me dio el consuelo, quien me levantó del suelo. Adamuz de nuevo grita a España: 'El pueblo es quien salva al pueblo, el pueblo es quien salva al pueblo'".

