Incidencia ferroviaria

La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

El incidente se ha registrado entre Villa del Río y Montoro

Un tren de Media Distancia.

Un tren de Media Distancia. / Córdoba

María Roso

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.

La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.

