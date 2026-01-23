José Luis y Pablo, estudiantes del MIR en Andalucía: "Después de siete meses echando todo el día, toca volver a la vida real"

Los nervios están a flor de piel estos días. Este sábado 24 de enero llega el día tan ansiado y temido por miles de aspirantes a una plaza de Formación Sanitaria Especializada, el MIR, el EIR, el FIR o el PIR, entre otros, se celebrarán a partir de las 14:30 en numerosas ciudades españolas y en Andalucía están inscritos 5.651 aspirantes para poder conseguir un puesto en residente en el Sistema Nacional de Salud.

En internet hay miles de consejos, tutoriales y planes de estudio para poder preparar el MIR. Aunque en Andalucía no se han dado los datos fraccionados de cuantas personas se presentan a cada uno de los exámenes, lo que sí que está claro es que solo hay 1.992 plazas para todos los participantes en la prueba, que se vuelven especialmente complicadas para aquellas especialidades con mayor demanda.

Entre los inscritos en la prueba están Pablo Hornero y José Luis Prevedoni, dos jóvenes que terminaron la carrera de Medicina el año pasado y dedican entre 10 y 12 horas al día al estudio desde el pasado mes de junio. Así, Pablo confiesa que está "con ganas de acabar después de tantos meses y tantas horas dedicadas" y José Luis admite que está "tranquilo porque no podría haber hecho más".

Plazos de preparación del MIR

La preparación de los aspirantes empieza mucho antes. Para alcanzar alguna plaza en las especialidades más demandadas resulta fundamental sacar una buena nota. Ante esta situación, son multitud los que comienzan con la planificación de la prueba cuando todavía están en la carrera. En su sexto año, mientras realizan las prácticas y hacen el TFG, muchos empiezan a estudiar y hacer exámenes.

Ambos atienden a El Correo de Andalucía por teléfono en un breve descanso de su estudio. No hay tiempo que perder en las últimas jornadas. Aun así, José Luis puntualiza que "desde hace un mes o dos apenas se varía en conocimiento". Sin embargo, sí que aclara que "lo mas complicado es estar las cuatro horas y media concentrado con preguntas muy dispares", por lo que defiende que hay que "mantenerse fuerte mentalmente".

Pese a lo poco que queda para la celebración del examen, Pablo todavía no se ha decantado al 100% por una especialidad en concreto, aunque explica que su preparación ha sido exhaustiva proque las que le gustan "tienen una nota exigente". Quién sí lo tiene claro es José Luis, que sueña con trabajar en un quirófano, por lo que le vale cualquier cirugía, lo que, según cuenta le ayuda a "ir sin la misma tension que alguien que solo quiere una cosa".

Simulacros semanales

Durante meses, aquellos que buscan ser residentes se pasan el día completo, si le suman los trayectos a la biblioteca y los pequeños descansos. Los domingos se convierten en una especie de oasis en el que los aspirantes aprovechan para descansar y desconectar, ya no son días de no hacer nada y tirarse en el sofá, sino de quedar con amigos y compañeros, pasear y hacer todos esos planes que no pueden hacer durante la semana.

De hecho, la celebración a las puertas de la sede de los exámenes se convierte en una de las grandes recompensas de estos jóvenes. Durante semanas, amigos y familiares preparan pancartas y compran confeti para celebrar que, por fin ha terminado el estudio. Ambos aspirantes admiten que han preparado con sus amigos y familiares una quedada posterior, con bares y locales cerrados, para disfrutar ya sin preocupaciones.

"Toca desconectar y volver a la vida real", asegura Pablo, que ha intentado mantener sus rutinas previa para poder desconectar de evz en cuando, aunque solo fuera un ratito. "Yo siempre he sido muy deportista y siempre he intentado hacer deporte cuatro o cinco días en semana, aunque fuera un entrenamiento más corto", detalla.

El nivel de exigencia es altísimo, como lo es la preparación de los aspirantes. Los inscritos acuden a las academias para conseguir su tan ansiada plaza. Allí, durante los siete meses de estudio y clase, realizan simulacros de examen cada semana. "Ayuda a verte un poco en el papel", asegura José Luis. Además, el último se realizó en la propia Facultad, para estar expuestos a todos los condicionantes.