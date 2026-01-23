Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelva se hermana con Adamuz después de la tragedia: "No vamos a olvidar jamás su entrega por los afectados"

El Ayuntamiento onubense ha acogido este viernes una declaración institucional en la que han intervenido la alcaldesa de esta ciudad, Pilar Miranda, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en Huelva en una declaración institucional tras el accidente ferroviario de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en Huelva en una declaración institucional tras el accidente ferroviario de Adamuz / Junta de Andalucía

Carlos Doncel

Carlos Doncel

La tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero sembró de luto Andalucía. Hasta 45 personas perdieron la vida en aquel fatídico accidente. Pero entre tanto dolor y muerte, el pueblo de Adamuz dio un ejemplo de luz y humanidad. Por eso ahora Huelva, la capital de la provincia más castigada por este suceso, ha anunciado su hermanamiento con este municipio cordobés: "Queremos agradecer a Adamuz la muestra de solidaridad y entrega demostrada con todos los afectados iniciando el proceso de hermanamiento. No vamos a olvidar jamás su respuesta cercana y humana, honrando los mejores valores de nuestra tierra", ha afirmado este viernes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

Durante la declaración institucional celebrada en el Ayuntamiento onubense, en la que ha participado también el presidente de la Junta, Miranda ha destacado que, "en situaciones así, las distancias no existen, y los pueblos se sienten más unidos que nunca por el consuelo y el apoyo". "Asimismo, trasladamos nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los sanitarios y a la provincia entera de Córdoba. También a los centros hospitalarios y a las administraciones que se volcaron desde el primer momento".

"Aplaudo este hermanamiento, porque Adamuz y sus vecinos forman parte ya de la provincia de Huelva. Auxiliaron a las víctimas sin regatear esfuerzos", ha señalado por su parte el presidente andaluz, Juanma Moreno. "Mi gratitud siempre para quienes acudieron de forma inmediata a socorrer y consolar en aquella fatídica noche del 18 de enero. Desde esos héroes anónimos, voluntarios de todo tipo, a los equipos técnicos de rescate, Guardia Civil, Bomberos, Infoca, sanitarios o donantes de sangre".

"Todos ellos han hecho posible que, junto al crespón negro del dolor, los andalucemos hayamos colocado otro del color dorado de la solidaridad", ha apuntado Moreno en su declaración institucional. "Esa respuesta admirable es la que suele dar Andalucía cuando más lo necesita, y debemos sentirnos orgullosos", ha aseverado el máximo representante de la Junta, que ha expresado además todo su apoyo y cariño "a quienes han perdido a un ser querido y a esos que aún luchan por su vidas en el hospital".

