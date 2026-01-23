El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, junto a concejales de las áreas implicadas, ha recorrido las zonas más castigadas por el último temporal en el paseo marítimo de Matalascañas, donde ya han arrancado las obras de emergencia y las primeras actuaciones de reconstrucción impulsadas por el Ayuntamiento de Almonte para que la infraestructura vuelva a estar operativa de cara a la próxima temporada de verano.

Durante el recorrido, Bella destacó que el Ayuntamiento de Almonte ha tomado las riendas del plan de recuperación del paseo marítimo para responder con rapidez a los daños provocados por los temporales. Al mismo tiempo, siguen avanzando las labores de regeneración de arena que ejecuta el Ministerio, ya centradas en los tramos más afectados del litoral, donde el impacto del temporal ha sido mayor. El alcalde detalló que la intervención contemplará tanto la reparación de los desperfectos derivados de la DANA de 2024 como la ejecución de la obra de emergencia, con una inversión estimada de 10 millones de euros. Según las previsiones, estas actuaciones permitirán que el paseo marítimo vuelva a estar operativo en un plazo aproximado de cuatro a cinco meses.

El alcalde Francisco Bella atiende a los medios. / El Correo

Respuesta inmediata y apoyo institucional

El Ayuntamiento ha decidido asumir esta actuación para dar una respuesta inmediata, confiando en que el conjunto de las administraciones implicadas sumen y contribuyan a paliar el importante esfuerzo económico que está realizando el municipio.

El alcalde ha destacado que esta intervención permitirá cerrar tres frentes fundamentales para Matalascañas: el económico, al proteger el sustento de numerosas familias del municipio y de la comarca; el de la seguridad, especialmente para los vecinos y viviendas del entorno; y el ambiental, en un enclave de especial sensibilidad como el litoral vinculado al entorno de Doñana. “La gran noticia es que, dentro de unos meses, podremos volver a disponer de una infraestructura esencial”, ha señalado.

Por su parte, el delegado de MAB Obras Públicas, Joaquín Pérez, ha explicado que, desde el primer aviso de la emergencia, la empresa movilizó maquinaria pesada para consolidar el litoral, el paseo marítimo y las viviendas, y que en estos momentos se están definiendo los detalles técnicos de ejecución junto a expertos en ingeniería marítima. “El objetivo es que los trabajos sean durables a largo plazo y se desarrollen en el menor tiempo posible”, ha indicado.

El alcalde ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento a la colaboración institucional, subrayando que esta debe traducirse en decisiones concretas y en apoyo efectivo sobre el terreno. En este sentido, ha señalado la importancia de que las administraciones que intervienen en el litoral conozcan de primera mano la realidad de Matalascañas, ya que solo desde una visión directa del estado del paseo marítimo y de los daños ocasionados se puede dimensionar correctamente la urgencia de la situación. El Consistorio insiste en que cualquier aportación será bienvenida si contribuye a acelerar la recuperación de una infraestructura esencial para vecinos, empresarios y el entorno de Doñana.

El Ayuntamiento de Almonte ha concluido reiterando su compromiso de seguir avanzando en la recuperación del paseo marítimo, con el objetivo de que Matalascañas pueda afrontar la próxima temporada de verano con normalidad y volver a contar con una infraestructura clave para la vida social, económica y ambiental del municipio.