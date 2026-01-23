Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora cantan Los calaíta y el cuarteto del Gago? Orden de actuación de hoy 23 de enero

El pasado Concurso tuvo un nombre propio: Alejandro Pérez Sánchez el Peluca. En su debut como autor en solitario, este joven chirigotero se plantó en el Falla en una silla alta, con un cigarro en la mano y hablando en catalán. Una propuesta arriesgada que convenció hasta el punto de lograr el primer premio con Los calaíta. En este COAC 2026 estrena su repertorio en una noche de viernes en la que también actúa el cuarteto del Gago, uno de los conjuntos más brillantes de los últimos años.

La comparsa de Nene Cheza, a la que se ha incorporado en esta ocasión el Canijo de Carmona como letrista, supone otro de los atractivos de esta función de preliminares. Una sesión en la que habrá que estar pendientes de los pases del grupo de Nono Galán, que vuelve a la categoría de adultos, y de la chirigota sevillana del Pacoli, que logró pasar a cuartos de final en 2024 con Ciego de tronos.

Orden de actuación

20:00. Coro Tu muralla. El coro de Sevilla abre esta sesión de viernes de preliminares. En la autoría están Sergio Molina y Jesús García, y en la dirección del grupo, Rafael Martín Álvarez.

20:40. Comparsa El pequeño Frankenstein. Nono Galán escribe de nuevo una comparsa para adultos. Lo hace en esta ocasión para un grupo joven comandado por Miguel Novo, encargado también del apartado musical.

21:20. Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción). Los calaítas fueron sin duda la gran irrupción del pasado COAC 2025, en el que consiguieron el primer premio en chirigotas. Para este año, Ale el Peluca regresa al Concurso advirtiendo con age en el nombre Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción).

22:00. Cuarteto ¡Que no vengan!. El cuarteto del Gago lleva varios carnavales a un nivel superlativo. Al ingenio que siempre ha caracterizado a esta agrupación se ha sumado en los últimos años un cariz ácido y mordiente, bien despachao de humor negro, que han elevado aún más sus repertorios.

22:40. Comparsa Los pájaros carpinteros. El Canijo de Carmona se incorpora este año como letrista a la comparsa de Nene Cheza, que el pasado Concurso se quedó en cuartos de final con ¡Payaso!.

23:20. Chirigota Los legales. ¿Nosotros sí, no?. Carlos Acal Pacoli continúa poniendo las letras a una agrupación con música del Waxi. En el COAC 2025, con El beso más famoso después de Jenni Hermoso, esta chirigota de Sevilla no logró el pase a la segunda fase del Concurso.

00:00. Comparsa Los señalaos. Manuel Márquez Coronado y Manuel Márquez Vela son los encargados de elaborar el repertorio de esta comparsa de Alcalá de Guadaíra, que el año pasado se quedó en preliminares con Luna llena.