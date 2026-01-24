Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta el Yuyu en el Falla? Orden de actuación de hoy 24 de enero

José Guerrero Yuyu regresó en 2025 al Concurso tras un parón carnavalero de más de una década. Y volvió con Los James Bond que da gloria verlos, una chirigota con la que se alzó con el tercer premio. En este COAC 2026 vuelve al Falla con el mismo grupo y una nueva apuesta: Los que van a coger papas. El humor surrealista y los pasodobles de cachondeo están más que garantizados.

En esta sesión de preliminares destaca también el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández, que logró un tercer puesto el pasado COAC con Las entrañas de Cádiz. Y la comparsa de Tamara Beardo, Bea Aragón y Maricharo Suárez, que presentan su nueva agrupación tras dividirse el grupo que sacó en 2025 La chulita. Completan la noche Las manos de Cádiz y La última noche, cuartofinalistas en su última participación.

Orden de actuación

20:00. Coro La esencia. José Manuel Pedrosa y David Fernández hace años que asentaron su agrupación en la élite de la modalidad. Tras el tercer premio de Las entrañas de Cádiz, este coro vuelve a contar con Kike Remolino en el equipo de autoría.

20:40. Comparsa Lxs invencibles. Tamara Beardo, directora de comparsas como La tía de la tiza o La chulita, ha creado un nuevo grupo tras dividirse en dos aquel conjunto (el resto de componentes sale en La marea). Para esta agrupación, Beardo pondrá música a las letras de Maricharo Suárez y Bea Aragón.

21:20. Chirigota Los que van a coger papas. El Yuyu regresó el año pasado a las tablas del Falla con Los James Bond que da gloria verlos, una chirigota con la que consiguió el tercer premio. Para este COAC 2026, el cómico y locutor gaditano vuelve a participar con Los que van a coger papas.

22:00. Cuarteto La pandilla inclusiva. El cuarteto inclusivo se ha convertido ya en un clásico de la modalidad tras varios años sin faltar a su cita con el Falla. El repertorio corre a cargo de Álvaro Galán y Francisco Manuel Luque.

22:40. Comparsa Las manos de Cádiz. El sevillano Javi Cuevas pone música junto a Javier Noriega a las letras de Raúl Villanueva. En el pasado Concurso, este grupo de El Puerto de Santa María no logró pasar a la segunda fase con Aquí me quito las penas.

23:20. Chirigota Las bodas de plata. Voces esmayadas fue una de las agrupaciones más desvergonzadas del pasado COAC 2025. Un descaro que a buen seguro volverá a lucir Las bodas de plata, con Vitote y Sergio Holguín en la autoría.

00:00. Comparsa La última noche. Uno de los mejores músicos de la historia reciente del carnaval, Pepito Martínez, elabora las coplas de esta comparsa junto a José Juan Pastrana. En el año pasado consiguieron pasar a cuartos con Los trastos.