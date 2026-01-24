El eje turístico Sevilla-Málaga se retoma con una oferta conjunta para Dinamarca, Noruega y Suecia
Los vuelos directos con Copenaghe y Estocolmo han reforzado un mercado estratégico que ha traído más de 37.000 turistas a Sevilla en 2025
Sevilla y Málaga han retomado en esta edición de Fitur 2026 la alianza de promoción turística que permitió en años anteriores poner en marcha estrategias como Andalusian Soul con acciones especialmente dirigidas al destino asiático. En esta ocasión, el objetivo es el mercado nórdico con "un gran poder adquisitivo".
Las dos ciudades han firmado así en Fitur un acuerdo con el objetivo de favorecer una oferta turística complementaria para los turistas noruegos, daneses y suecos con el objetivo de una notable la estancia media, el gasto en destino y el nivel de satisfacción del visitante. "Son un turista sostenible, con elevado gasto en destino, una estancia media superior a la media y un marcado interés por la cultura, la gastronomía y las experiencias urbanas de calidad”, explica la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno
El protocolo general de actuación establece las líneas de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción turística, especialmente en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Entre ellas se incluyen el posible intercambio de soportes publicitarios, la asistencia mutua en acciones promocionales, la organización de presentaciones conjuntas en capitales nórdicas dirigidas a segmentos premium, agentes de viajes especializados, entre otros.
Los datos del mercado nórdico en Sevilla
El mercado nórdico se ha consolidado en los últimos años como un emisor prioritario para Sevilla. Entre enero y noviembre de 2025, la ciudad recibió 37.569 pasajeros procedentes de países nórdicos, concentrándose cerca del 70 % en Dinamarca y Suecia.
A ello se suma el importante refuerzo de la conectividad aérea, con vuelos directos desde Copenhague y Estocolmo operados por Scandinavian Airlines (SAS) y un incremento superior al 500 % en el número de asientos programados en la temporada de invierno 2025-2026.
