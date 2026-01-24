Fallece la diseñadora Tere Torres, el alma del café de Levante y epicentro de la vida cultural en Cádiz

Cádiz ha perdido a una de esas personas que no nacieron en la ciudad, pero que supieron comprenderla, habitarla y quererla hasta hacerla propia. Tere Torres, referente de la moda andaluza y figura imprescindible de la vida cultural gaditana, ha fallecido este sábado dejando tras de sí una huella profunda y luminosa.

"El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento de Tere Torres, Hija Adoptiva de la Ciudad de Cádiz, por lo que las banderas ondearán a media asta durante toda la jornada del domingo". El Consistorio gaditano, con José María González Kichi al frente, decidió por unanimidad en 2022, distinguir a esta mujer bella, por dentro y por fuera, con este reconocomiento: reconocer públicamente como gaditana a quien eligió serlo. El alcalde, Bruno García, también ha destacado en un mensaje su impulso cultural: "Su trabajo y su promoción de la Cultura desde su 'Café de Levante' marcó unos años inolvidables en la ciudad".

Aunque su historia con Cádiz comienza en 1976, Tere Torres nació en Sevilla en 1950, en la Alameda de Hércules, y fue bautizada en la basílica del Gran Poder. Su infancia transcurrió entre las calles Feria y Hombre de Piedra, en el entorno de la iglesia de Omnium Sanctorum, recordaba el periodista Francisco Correal en un perfil, un paisaje humano y urbano que marcaría para siempre su manera de entender la vida y la creación. La bohemia, situarse fuera del canon, el entusiasmo, la generosidad y una mirada en la que no caben los prejuicios marcaron su forma de estar en el mundo.

Se quedó huérfana con 14 años y fue el momento de dar el salto a la vida adulta: entró a trabajar en el hotel Alfonso XIII, ese hotel del 29 que la crónica histórica del tiempo que fue: reyes, artistas, estrellas de Hollywood, grandes escritores y los nombres imprescindibles de la cultura pasaron por allí. A su escala, construyó algo parecido en Cádiz.

La diseñadora de las bailaoras de Cádiz: de Sara Baras a María Moreno

Tere Torres se convirtió en un referente indiscutible de la moda andaluza. Su trabajo, siempre elegante y sensible, estuvo profundamente ligado al flamenco. Fue la diseñadora elegida por Sara Baras para sus primeras giras internacionales, participando en un momento clave de la proyección exterior de la bailaora. Sus últimas creaciones estuvieron dedicadas al vestuario del más reciente espectáculo de María Moreno.

Fue la diseñadora elegida por Sara Baras para sus primeras giras internacionales, participando en un momento clave de la proyección exterior de la bailaora, su trabajo más reciente fue el vestuario del último espectáculo de María Moreno

El Café de Levante, refugio de la palabra

Junto a su faceta como diseñadora, Tere Torres construyó un espacio esencial para la vida cultural gaditana: el Café del Levante, en el número 35 de la calle Rosario, del que fue propietaria desde su apertura en 1992. Aquel lugar es mucho más que un café, es una institución.

Es el hogar de la palabra, un refugio para la conversación, el pensamiento y el encuentro. Una parroquia que es familia, a un lado y otro de la barra. Sus paredes son el mejor testimonio de esa magia cotidiana que ocurría al cruzar la puerta. Por allí han pasado Paco de Lucía, Miguel Poveda, Maruja Torres, Vicente Amigo, Tomatito, Rocío Jurado, Javier Ruibal, Felipe Benítez Reyes y tantos otros nombres propios de las artes y el periodismo español, que se encuentran entre sus grandes amigos que hoy le lloran, como Juan José Téllez. Tere los conoció a todos de la forma más verdadera: abriéndoles las puertas de su casa, que era el Levante.

En lo personal, compartió su vida con Rafael Román, histórico dirigente del PSOE de Cádiz, formando un tándem vital marcado por el compromiso, la conversación y una manera muy consciente de estar en el mundo.

Noticias relacionadas

Hoy son muchos, somos muchos, los que destacamos su vitalidad, su generosidad y su amor por la vida y por la luz de la ciudad que hoy la despide y que hoy pierde a una de sus personas más luminosas.