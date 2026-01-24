Himno de Andalucía y emoción en el Carnaval de Cádiz: homenaje en el Falla a las víctimas de la tragedia de Adamuz

El Teatro Falla vivió este viernes por la noche uno de esos momentos que se quedan clavados en la memoria del Carnaval de Cádiz. Tras escuchar una letra dedicada a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), parte del público se puso en pie y empezó a cantar el himno de Andalucía. No fue un gesto preparado: fue una reacción espontánea, un aplauso que se convirtió en abrazo colectivo.

La escena llegó con el segundo pasodoble de la comparsa Los pájaros carpinteros, una agrupación con música de Nene Cheza y letra de Antonio Pedro Serrano, Canijo de Carmona, en su primera vez formando tándem carnavalesco. La letra, cargada de emoción, arrancó apelando directamente al ánimo de estos días: "Si ocurre alguna tragedia, como la que hemos pasado, no hay ganas de hacer comedia, porque las miserias no se han olvidado".

En el pasodoble, el propio autor se asoma a un registro poco habitual para él, acostumbrado casi siempre al humor: "Nunca he escrito un melodrama". Y, casi como una confesión, deja caer el motivo de ese cambio de tono: "Será que estoy mayor y empatizo con el dolor".

La letra pone el foco no solo en el golpe, sino en lo que vino después: un pueblo volcado, gestos que no deberían desaparecer cuando se apagan los focos. Lo canta con una petición clara: "Un pueblo que se entregó, que no quede cada gesto en el olvido, la gente se volcó y hasta su sangre donó, esta gente solidaria me toca el corazón".

El final del pasodoble remata con una mezcla de duelo y orgullo, de herida abierta y sentimiento de pertenencia: "Somos una patria, me ha marcado esta tragedia de Adamuz, no hay consuelo para tantísimo andaluz y, aunque no sea oro todo lo que reluce, nuestra tierra ha demostrado una vez más, cómo son los andaluces".

Ahí el teatro se vino arriba. El remate levantó al público y, en pie, parte de los asistentes comenzó a entonar el himno de Andalucía, prolongando el aplauso en forma de homenaje.

Después, Cheza explicó a los medios que la letra se terminó de meter solo un día antes, como una expresión de duelo por las víctimas y también como agradecimiento a tantas personas que ayudaron tras el accidente. Un gesto que se enmarca en un concurso que paró el lunes pasado por respeto, pero que ha tenido que continuar durante esta semana pese al luto oficial.

Otros estrenos de la sesión

La sesión dejó además otros estrenos destacados. Por un lado, el nuevo repertorio de la chirigota de Ale el Peluca, ganador el año pasado con Los calaítas, que afronta ahora el reto de superar el enorme impacto de su tipo del humorista catalán Eugenio. En esta ocasión representan a una comunidad Amish que vive en Wisconsin, con un repertorio innovador y sorprendente, muy alejado de la sobriedad que mostraron el año pasado.

También destacó el estreno del cuarteto ganador del año pasado, con Miguel Ángel Moreno como autor y con el nombre de Que no vengan, que representa a unos alpinistas en un Everest masificado, en una divertida e ingeniosa analogía con el carnaval de Cádiz.

El concurso seguirá en su fase preliminar hasta el miércoles 28 de enero, cuando se sabrá qué agrupaciones pasan a cuartos de final. Pero este viernes, durante unos minutos, el Falla se detuvo en lo esencial: escuchar, sentir y reconocer, en un pasodoble, el dolor compartido de toda una tierra.