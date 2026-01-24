Así nieva este fin de semana en Andalucía: principales sierras, imágenes y alertas

Las bajas temperaturas y la borrasca que atraviesa la península ha dejado este fin de semana en Andalucía las primeras imágenes de nieve generalizadas por las principales sierras. La cota mínima de nieve se ha establecido, según Aemet, a partir de los 700 metros de altura aunque las nevadas han cuajado en puntos a más de 1.000 metros.

En la madrugada del viernes al sábado prácticamente ha habido nieve, en mayor o menor medida, en seis de las ocho provincias andaluzas con la excepción de Almería y Sevilla, donde de momento no se han producido precipitaciones en forma de nieve.

La Aemet mantiene activadas las alertas por fuertes nevadas en dos puntos: la zona de Guadix y Baza, en Granada, y la comarca de Cazorla y Segura en Jaén. En ambos casos a alturas de más mil metros. Además, hay carreteras cortadas en torno a Sierra Nevada.

Las nevadas por provincias

Cádiz

La Sierra de Grazalema (Cádiz) ha amanecido este sábado cubierta de nieve. En concreto, la nieve se ha adueñado del Puerto del Boyar (1.103 m), según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA): "Un puerto de montaña muy popular entre ciclistas por su exigente ascenso y también por sus vistas panorámicas de la Sierra del Pinar y del Endrinal".

Huelva

En la Sierra de Huelva, la nieve hizo acto de presencia en la nieve hizo acto de presencia de manera breve en el Cerro de San Cristóbal, un episodio que, aunque efímero, pudo disfrutarse gracias a los vídeos compartidos en redes sociales. No obstante, no llegó a cuajar.

Vídeo | La nieve hace acto de presencia en la Sierra de Huelva / Sierra de Huelva

Jaén

En la provincia de Jaén la alerta afecta a la comarca de Cazorla y Segura. Se prevé una acumulación de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 800 metros de altitud.

Granada

Carretera cortada por nieve en Sierra Nevada / EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN GUADALA / Europa Press

Las nevadas han sido intensas en Sierra Nevada y en la comarca de Guadix y Baza. En el caso de Sierra Nevada han obligado al corte de carreteras y a que se retrase la apertura de la estación de esquí ante las condiciones metereológicas. Había riesgo muy alto de avalanchas y se han tenido que llevar a cabo trabajos de desbloqueo de remontes y acondicionamiento de pistas.

En la comparca de Guadix y Baza se esperan acumulaciones de hasta dos centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros.

Málaga

Nieve en Sierra Bermeja / El Correo

En la provincia de Málaga, la nieve ha llegado a las zonas más altas como la Sierra de las Nieves, Sierra Prieta o Cerro Blanquilla. Para la circulación de vehículos ha afectado especialmente a la zona de Sierra Bermeja donde la Agencia de Emergencias recomienda el uso de cadenas.

Córdoba

La nieve volvió a aparecer en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra. / Manoli Moreno / Pedro Esquinas

La borrasca Ingrid, que ha entrado por el oeste peninsular desde el Atlántico, se hizo notar en Cabra la pasada madrugada. Si bien no se ha dejado notar fuertemente en las Sierras Subbéticas, la borrasca sí hizo acto de presencia durante la pasada noche con la lluvia suficiente para convertirse en nieve y generar unos cuantos centímetros en el Picacho, donde se ubica el Santuario de la Virgen de la Sierra,