La nieve sorprende en la Sierra de Huelva: breve nevada en el Cerro de San Cristóbal

La Sierra de Huelva ha dejado este sábado una estampa de lo más invernal. Finalmente, la nieve hizo acto de presencia de manera breve en el Cerro de San Cristóbal, un episodio que, aunque efímero, pudo disfrutarse gracias a los vídeos compartidos en redes sociales.

Eso sí, la nieve apenas aguantó unas horas y ya no queda rastro visible, por lo que las autoridades y aficionados recuerdan que no es momento de realizar desplazamientos innecesarios ni asumir riesgos, advierten desde MeteoHuelva.

Más lluvia de la prevista durante la madrugada

El episodio de inestabilidad dejó más precipitaciones de lo esperado durante la pasada madrugada. En la capital onubense, por ejemplo, se han recogido otros 5 litros por metro cuadrado, confirmando que el temporal ha tenido mayor incidencia de la inicialmente prevista.

Sábado de transición, con tregua parcial

Este sábado se presenta como un día de transición en la provincia onubense. Aunque todavía existe la posibilidad de algún chubasco, especialmente durante la mañana, la probabilidad no es elevada, detallan desde MeteoHuelva. De hecho, la tarde podría dejar algunos claros y momentos de sol, ofreciendo una breve tregua tras varios días marcados por la inestabilidad.

Más lluvias en camino el domingo

La calma será corta, ya que el domingo llegará una nueva jornada de lluvias, por lo que se recomienda aprovechar las horas más estables de la jornada y mantenerse atentos a la evolución meteorológica.

Un fin de semana marcado por el agua -y una fugaz nevada en la sierra- que vuelve a recordar el carácter cambiante del invierno en la provincia de Huelva.