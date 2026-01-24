Nuevo cierre de una tienda Inditex en Andalucía: CCOO denuncia que Oysho deja el centro comercial de Nervión en Sevilla

Nuevo cierre de un negocio Inditex en Andalucía dentro del repliegue de tiendas de la gran empresa textil española. El sindicato CCOO de Sevilla ha denunciado la extinción de los 13 contratos vinculados al negocio de Oysho en el centro comercial Nervión debido al cese de la actividad comercial.

"Denunciamos una estrategia empresarial basada en el cierre de tiendas y en la destrucción de empleo que ignora la responsabilidad social", denuncia CCOO Sevilla en un comunicado en el que lamenta que no se hayan dado alternativas a los trabajadores despedidos: "Sólo se les ofrecen alternativas que no permiten mantener sus condiciones y su nivel de vida".

En las últimas semanas la multinacional de moda también ha anunciado el cierre de otros negocios en Andalucía de Oysho, como es el caso de Córdoba. En este caso la suspensión de la actividad fue anunciada el pasado mes de diciembre y se ha hecho efectiva este mes de enero.

Desde hace meses, Inditex está realizando una estrategia de cierre progresivo de tiendas en distintos puntos de Andalucía y de toda España dentro de su replanteamiento del modelo de negocio.

Centro Comercial Nervión Plaza

La tienda de Oysho lleva varios años instalada en el Centro Comercial Nervión Plaza. Junto a esta gran superficie, esta cadena está presente también en Sevilla en el centro de la ciudad o en Lagoh, en Palmas Altas.

La salida de Oysho coincide con uno de los mejores momentos históricos en cuanto a ventas y visitantes del centro comercial Nervión Plaza. La empresa ha alcanzado sus mejores datos desde su apertura en 1988. Ha batido un récord de visitantes y ventas y mantiene el 100% de sus espacios ocupados por tiendas, negocios gastronómicos y empresas de ocio.

Según los datos difundidos por la empresa gestora del centro comercial durante el año 2025 Nervión Plaza rozó los 13 millones de visitantes, lo que supuso un incremento del 13% respecto al año anterior y una media diaria de 35.000 personas. "Es un récord de afluencia desde la apertura en 1998", explica desde la gran superficie comercial.