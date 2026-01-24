Sierra Nevada, aislada por la nieve: todas las carreteras cerradas este sábado en Andalucía

El temporal de nieve y hielo continúa afectando de forma generalizada a la red viaria española, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras permanecen cerradas o con fuertes restricciones este sábado, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En total, el episodio invernal impacta en 139 tramos de carretera repartidos por 12 comunidades autónomas, con 3.508 kilómetros afectados por distintos niveles de incidencia.

Balance general del temporal

Del total de kilómetros afectados:

181 kilómetros se encuentran totalmente cortados (nivel negro).

se encuentran (nivel negro). 838 kilómetros están en nivel rojo , con uso obligatorio de cadenas , velocidad limitada a 30 km/h y restricción a vehículos pesados .

están en , con , velocidad limitada a y . 1.449 kilómetros presentan nivel amarillo , con límite de 60 km/h .

presentan , con límite de . Otros 1.039 kilómetros están en nivel verde, donde se prohíbe adelantar a camiones y se exige máxima precaución.

Carreteras cortadas en Andalucía

Andalucía figura entre las comunidades con tramos completamente cerrados, especialmente en zonas de montaña:

Almería :

: AL-5405 , en nivel negro , cerrada al tráfico.

, en , cerrada al tráfico. Granada :

: A-395 , en Sierra Nevada , cortada.

, en , cortada. A-4025, puerto de montaña también en Sierra Nevada, intransitable.

Estas vías permanecen cerradas por la acumulación de nieve y hielo, y la DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios en estas zonas.

Cadenas obligatorias en más carreteras andaluzas

Además de los cortes totales, el temporal obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en varios tramos de Almería y Granada, todos ellos en nivel rojo:

Almería :

: AL-3102 , AL-4404 , AL-5406 y AL-5407 .

, , y . Granada :

: A-337 , en varios tramos y en el Puerto de la Ragua .

, en varios tramos y en el . A-395 y A-4030.

Otras comunidades con cortes totales

Fuera de Andalucía, los cierres completos se concentran principalmente en:

Extremadura (Cáceres):

(Cáceres): CC-224 (Hervás), CC-241 (Pasarón de la Vera), CC-242 (Garganta la Olla) y EX-109 (Perales del Puerto).

(Hervás), (Pasarón de la Vera), (Garganta la Olla) y (Perales del Puerto). Navarra :

: NA-137 (Isaba), NA-2011 (Pikatua) y NA-2012 (Muskilda).

(Isaba), (Pikatua) y (Muskilda). Asturias :

: AS-348 (Monasteriu) y LN-8 (Los Pontones).

(Monasteriu) y (Los Pontones). Castilla y León :

: DSA-191 , en Candelario (Salamanca).

, en (Salamanca). Aragón :

: TE-68 , en la provincia de Teruel .

, en la provincia de . Galicia :

: OU-122, en Ourense.

Grandes ejes y carreteras nacionales afectadas

El temporal también condiciona la circulación en grandes vías de comunicación, con nivel amarillo en autovías como la A-1, A-6, A-2, A-66, A-52, A-50, A-11 y A-15, entre otras.

Numerosas carreteras nacionales y autonómicas permanecen en nivel verde, con prohibición de adelantamiento a vehículos pesados, en comunidades como Castilla y León, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja.

Recomendaciones de Tráfico

Ante esta situación, la DGT insiste en la necesidad de extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y evitar desplazamientos por zonas de montaña afectadas por la nieve y el hielo.