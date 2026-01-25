Preliminares COAC 2026: ¿A qué hora canta Jesús Bienvenido en el Falla? Orden de actuación de hoy 25 de enero

Las ratas fue una comparsa redonda: crítica, profunda, muy bien desarrollada a nivel de letra y música y con un grupo de altísimo nivel. Una propuesta que le valió el primer premio en el pasado COAC 2025 a Jesús Bienvenido, que regresaba a la categoría de adultos tras varios años de parón. Para este Concurso presenta DSAS3, una agrupación con la que a buen seguro volverá a optar a los puestos altos de la modalidad.

Pero no es el único atractivo de esta sesión de preliminares: también actúa la chirigota gaditana Los camper del sur, que el año pasado cantó en semifinales con aquella botellona en la plaza de la Catedral de Los inhumanos. En esta noche de domingo, además, interpretará su repertorio sobre las tablas del Falla el coro de Valdés, cuartofinalista el último Concurso con Este coro es la polla.

Orden de actuación

20:00. Coro ¡Qué pechá de paja!. José Manuel Valdés saca de nuevo un coro junto al Taka, Juan Antonio Díaz y Cesáreo López. Y teniendo en cuenta el historial carnavalero de Valdés, seguro que las coplas tendrán un marcado componente humorístico.

20:40. Comparsa El refugio. Salvador y José Manuel Gómez son los encargados de elaborar el repertorio de esta comparsa de la localidad de Chipiona. En 2025 se quedaron en preliminares con La tregua.

21:20. Chirigota Los camper del sur. Poca vergüenza, age y mucho gaditanismo. Estos son los puntos fuertes de la chirigota de Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos, que el año pasado logró pasar a semifinales con aquella botellona de Los inhumanos.

22:00. Cuarteto Los tres cuarteteros y un aprendiz porculeros. Lolo Guasodoble saca de nuevo un cuarteto después de más de una década de la última participación de este conjunto gaditano.

22:40. Comparsa Mindundi. Félix López, componente del dúo Antílopez, figura en la autoría de esta comparsa de su tierra natal, Isla Cristina. Junto a él están también Eugenio David Sosa y Francisco Manuel Millán.

23:20. Chirigota Los Ken, una chirigota en deconstrucción. Isaac Lavi es el autor de la chirigota de Lubet, que en el COAC 2025 se quedó en preliminares con Martín el encantador.

00:00. Comparsa DSAS3. Jesús Bienvenido convenció a público y jurado el pasado año con Las ratas, primer premio en comparsas. Para este COAC 2026 vuelve al Concurso con DSAS3, con la que el músico gaditano peleará de nuevo por todo.