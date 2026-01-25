Carreteras cortadas este domingo en Andalucía: nieve, accesos cerrados a Sierra Nevada y cadenas obligatorias en seis vías

El temporal de nieve y hielo continúa afectando a la red viaria española, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras permanecen cortadas o con fuertes restricciones a primera hora de este domingo, según el balance actualizado de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las cinco de la madrugada.

En total, el episodio invernal afecta a 105 carreteras en toda España, aunque se registran mejoras puntuales en la red principal, como la A-52 en Ourense y la AP-66 entre Asturias y León, que pasan de nivel amarillo a verde y ya son transitables con precaución.

La situación más complicada en Andalucía se concentra este domingo en Sierra Nevada, donde el temporal de nieve y hielo mantiene importantes afecciones a la circulación en varias carreteras de acceso a la estación y a su entorno. Según la DGT, la A-395 permanece cortada al tráfico entre los kilómetros 32 y 39 (nivel negro), mientras que en el tramo comprendido entre los kilómetros 28 y 32 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno debido a la acumulación de nieve.

Además, la A-4025, uno de los puertos de montaña del entorno de Sierra Nevada, continúa cerrada por completo por las adversas condiciones meteorológicas. Tráfico recomienda evitar desplazamientos hacia la zona, extremar la precaución en las vías cercanas y mantenerse informado del estado de las carreteras, ya que la evolución del temporal podría provocar nuevos cortes o restricciones a lo largo de la jornada.

Carreteras cortadas en Andalucía

Andalucía figura de nuevo entre las comunidades con tramos completamente cerrados, especialmente en zonas de montaña:

Almería :

: AL-5405 , cerrada al tráfico por acumulación de nieve y hielo (nivel negro).

, cerrada al tráfico por acumulación de nieve y hielo (nivel negro). Granada :

: A-4025 , puerto de montaña, también en Sierra Nevada, intransitable (nivel negro).

, puerto de montaña, también en (nivel negro). A-395, en Sierra Nevada, cerrada entre los kilómetros 32 y 39, con uso obligatorio de cadenas entre los kilómetros 28 y 32.

La DGT recomienda evitar desplazamientos innecesarios por estas vías y extremar la precaución en los accesos a Sierra Nevada.

Cadenas obligatorias y restricciones en Andalucía

Además de los cortes totales, varias carreteras andaluzas se mantienen con nivel rojo, lo que implica uso obligatorio de cadenas y restricciones a vehículos pesados:

Almería :

: AL-3102 , AL-4404 , AL-5406 y AL-5407 .

, , y . Granada :

: A-4030.

Por su parte, el nivel verde, que permite la circulación con precaución pero prohíbe adelantar a vehículos pesados, se aplica en la A-337 y la A-317.

Situación en el resto del país

Fuera de Andalucía, los cierres totales se concentran principalmente en Castilla y León, Extremadura, Navarra, Asturias, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana, con numerosos tramos en nivel rojo y amarillo en carreteras nacionales, autonómicas y provinciales.

En la red principal, destacan las restricciones por nieve en carreteras como la N-330 en el Pirineo aragonés, donde son obligatorias las cadenas, y la N-630, la N-525 o la N-621, que permanecen en nivel verde por precaución.

Recomendaciones de la DGT

Ante esta situación, la DGT insiste en la necesidad de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y no olvidar cadenas o neumáticos de invierno, especialmente en desplazamientos por zonas de montaña.