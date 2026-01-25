Estos influencers argentinos llegan a Andalucía para recorrerla en 8 días: "Es la región con más alma de España"

"La región con más alma de España". Así han calificado Lara y Pablo, una pareja de influencers argentinos que se encuentran de viaje por Europa, su experiencia por el que consideran uno de los destinos más increíbles de todo el país: Andalucía.

En concreto, los creadores de contenido han destinado ocho días para viajar por cinco ciudades andaluzas que aseguran que están "llenas de historia, cultura y paisajes", en las que se pueden descubrir aún la mezcla de "romanos, árabes y cristianos" que han vivido en el lugar durante su amplia historia.

Granada, primer destino: la Alhambra y el Albaicín como símbolos de su historia

"Muchos eligen Barcelona, pero pocos saben lo que Andalucía tiene", han relatado los influencers, que han arrancado su 'tour' andaluz por Granada para disfrutar de sus dos principales emblemas, la Alhambra y el barrio del Albaicín. "Muestran siglos de historia en cada piedra", han recalcado.

Durante su estancia, han podido descubrir en "cada rincón" la impronta que musulmanes y cristianos dejaron en la ciudad, en la que "convivieron durante siglos".

Y, además, han aconsejado a sus seguidores que dediquen un día entero para "perderse" en la Alhambra y, otro, para descubrir las calles y miradores del Albaicín. "La Alhambra y el Albaicín no se visitan, se sienten", han recalcado.

Córdoba, la ciudad más importante de Europa en la Edad Media

La segunda parada ha sido Córdoba, "que fue la ciudad más importante de Europa en la Edad Media", donde han recomendado visitar su Mezquita-Catedral, que "no se explica, se vive". Sobre este monumento, han afirmado que es "silencio, poder y belleza en un solo lugar".

Tras esto, llegó el momento de visitar el municipio malagueño de Ronda, de la que han asegurado: "Es una de las ciudades más impactantes de España y está partida literalmente al medio por un desfiladero".

Málaga, el broche final de una ruta por la Andalucía más real

De camino a su último destino, la pareja decidió hacer una parada más en Setenil de las Bodegas, "el pueblo tallado dentro de la roca", del que afirman que "parece sacado de otro planeta".

Finalmente, llegaron al que han afirmado que es el mejor lugar para cerrar cualquier ruta: Málaga.

"Terminamos en Málaga, donde la costa, la comida y la cultura se combinan perfectamente", ha recalcado la pareja, que ha indicado que en estos ocho días han podido recorrer "la Andalucía más real". "Andalucía probablemente sea la región con más alma de España", han concluido los influencers.